Axelot WMS внедрена на распределительном региональном центре «Технониколь» в Юрге

«Технониколь» тиражировал решение Axelot WMS на очередном региональном распределительном центре, на этот раз в Юрге. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Корпорация «Технониколь» – международный производитель надежных и эффективных строительных материалов и систем. Компания постоянно расширяет торговую сеть, осваивая новые регионы.

Региональный распределительный центр «Технониколь» в Юрге построен в рамках развития логистической инфраструктуры «Технониколь» в Сибири. Отсюда Корпорация поставляет строительные и отделочные материалы для комплектации конструктивов фундамента, фасада и кровли промышленных, гражданских и частных строений в торговые отделения в Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Новокузнецке, Омске и Томске.

«Технониколь» использует информационные технологии как для управления производством, так и для управления логистикой. Это позволяет корпорации поддерживать высокую эффективность работы предприятий и качество выпускаемой продукции. Для решения задачи автоматизации логистических процессов «Технониколь» уже много лет выбирает Axelot WMS. Более 12 складских площадок Корпорации используют решение Axelot, к ним присоединился и склад РРЦ ППК в Юрге. Совокупная площадь складского хозяйства составляет 10,5 тыс. кв. м., сюда входят открытая площадка, ангар, теплый склад и каркасное укрытие.

Опыт, полученный в ходе прошлых совместных проектов, позволил Axelot и «Технониколь» создать тиражируемое решение, которое возможно легко адаптировать к особенностям грузооборота разных бизнес-единиц Корпорации. Это, а также приобретенные компетенции специалистов «Технониколь», позволяют Корпорации самостоятельно выполнять тиражирование и решать типовые задачи при внедрении. Как пример, на этапе запуска Axelot WMS на складе в Юрге не потребовалось присутствие проектной команды Axelot, достаточно оказалось удаленной поддержки.

Интеграция осуществляется через уже настроенный типовой обмен с помощью API «Технониколь». Axelot WMS автоматически передает в корпоративную информационную систему данные о фактическом товародвижении на различных стадиях грузопереработки.

Сотрудничество Axelot и «Технониколь» продолжается – как в рамках задачи автоматизации складов, тиражирования Axelot WMS и поставок оборудования, так и в части проработки более глобальных планов, например, внедрения роботизированных технологий и комплексных решений для управления логистикой.