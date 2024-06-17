«Аэромакс» поддержал создание Арктического испытательного центра гражданских беспилотных технологий на Ямале

Компания «Аэромакс» поддержала создание Арктического испытательного центра беспилотных авиационных систем (БАС) на Ямале. Инновационная площадка будет организована в Ямало-Ненецком автономном округе. Кластер станет драйвером апробации гражданских беспилотных технологий в условиях арктической зоны России. Об этом CNews сообщили представители ООО «Аэромакс».

Проект предусматривает расширение диспетчерской и аэродромной инфраструктуры аэропорта «Обдорск», а также создание мобильных специализированных площадок для управления полетами гражданских БАС.

«Создание центра опережающего технологического развития беспилотия на Ямале оправдано спецификой региона: труднодоступность территории, сложные климатические условия, частичное отсутствие железнодорожной и автодорожной инфраструктуры. По сути, гражданские БАС и призваны наладить бесперебойные логистические цепочки на таких территориях. Безусловно, апробация решений в ЯНАО придаст серьезный импульс развитию отрасли в целом», – сказала генеральный директор ООО «Аэромакс» Алиса Сазанова.

Компания «Аэромакс» имеет серьезный портфель успешных кейсов, реализованных на Ямале, связанных как с доставкой грузов, так и воздушным мониторингом территорий. Представители правительства ЯНАО, Росавиации и Госкорпорации ОРВД решение взять за основу технологические наработки «Аэромакс» в части организации наземной аэродромной инфраструктуры.

«Перед нами стоят задачи по созданию посадочных площадок и инфраструктуры для полетов беспилотных воздушных судов. Мы понимаем всю сложность. Это и климатические, и логистические особенности округа. Основным треком в работе у нас будут испытания, чтобы впоследствии беспилотники могли совершать регулярные полеты по доставке грузов в удаленные населенные пункты, стойбища и на месторождения. Также у нас есть амбициозная цель – помочь разработчикам выработать оптимальное надежное воздушное судно для Арктики», – сказал управляющий проектом Проектного офиса ЯНАО Алексей Дронов.