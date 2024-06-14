Вышла новая версия SpaceVM с поддержкой технологии FreeGRID

Отечественный вендор «Даком М» представил новую версию платформы виртуализации SpaceVM 6.5, которая поддерживает проприетарную технологию компании – FreeGRID. Эта технология позволяет использовать возможности аппаратного ускорения и деления графического адаптера видеокарт NVidia на пользовательские профили без лицензионных ограничений.

Технология FreeGRID обеспечивает работу с лицензионными продуктами NVidia в штатном режиме и исключает их возможную блокировку. Является решением для заказчиков, столкнувшихся с санкционными ограничениями при работе с картами NVidia. В основе решения Space с технологией FreeGRID лежит проприетарный отечественный сервис без использования opensource модулей. Уровень интеграции изделий линейки Space и GPU-видеокарт с технологией NVidia GRID сопоставим с устоявшейся технической «связкой» VMware – NVidia GRID. FreeGRID позволяет обеспечивать использование технологии NVidia GRID как без необходимости дополнительных финансовых затрат, так и рисков ограничения масштабирования или блокировки системы извне.

Для обеспечения гибкости оснащения и масштабирования существующих систем обработки данных предусмотрены 3 варианта использования технологии FreeGRID: все видеокарты имеют лицензию NVidia, и работают с применением центра лицензирования NVidia; часть видеокарт имеют лицензию NVidia, и работают с применением центра лицензирования NVidia, часть видеокарт не имеют лицензию, центр лицензирования для них не применяется; все видеокарты не имеют лицензию NVidia, центр лицензирования не применяется.

Технология FreeGRID реализована для работы на ВМ с ОС Windows и Linux.

Решение FreeGRID апробировано на следующих моделях видеокарт: NVidia A100; NVidia A40; NVidia А16.

Использование технологии FreeGRID, реализованной в продуктах экосистемы Space, и карт NVidia обеспечивает возможности для запуска 3D-приложений в виртуальной среде, получения к ним удаленного доступа с ноутбука, обычного компьютера или тонкого клиента. При этом производительность данного решения не уступает «традиционному» рабочему месту с настоящей видеокартой и обеспечивает экономию затрат на эксплуатацию и внедрение технологии GRID.

«Мы гордимся тем, что наша компания вносит вклад в развитие отечественного IT-сектора, разрабатывая инновационные решения, которые способствуют укреплению технологической независимости нашей страны. Новая версия платформы виртуализации SpaceVM 6.5 с поддержкой технологии FreeGRID – это яркий пример того, как наши специалисты создают продукты, способные эффективно противостоять внешним вызовам и обеспечивать надежную работу критически важных систем», – отметил Алексей Мензовитый, директор по продукту SpaceVM компании «Даком М».

Помимо технологии FreeGRID, в новой версии SpaceVM 6.5 реализованы и другие значимые изменения. Введена поддержка утилит сетевой доступности – это функционал, который помогает управлять сетевыми подключениями и обеспечивает стабильную работу сети. Он может использоваться для диагностики проблем с сетью, проверки скорости передачи данных, работы с протоколом SNMP, и в других случаях. Стал доступен отладочный режим для диагностики GFS2. При добавлении нового узла в кластер, если логика работы GFS2 примет решение перезагрузить все узлы, включенный отладочный режим не даст выполнить перезагрузку узлов, но и новый узел не будет добавлен. Установлен запрет ограждения IPMI при использовании GFS2, поскольку GFS2 располагает собственными механизмами ограждения. Чтобы обеспечить удобство и быструю настройку применения политик фильтрации, в SpaceVM 6.5 используются шаблоны политик фильтрации. Добавление журналов GFS2 вынесено в отдельную настройку. На LUN создаются отдельные файлы журналов. Это необходимо для оперативного определения причины аварийной ситуации и быстрого восстановления работоспособности. Добавлена возможность при создании ВМ выбрать ОС Astra Linux Special Edition 1.7. В SpaceVM 6.5 при репликации ВМ появилась возможность выбора пула данных. Обновлен пакет corosync. Обновлен механизм создания инкрементальных резервных копий для повышения надежности.

Произведена оптимизация функционала разграничения ресурсов. Основные принципы: организация включает пользователей, пулы ресурсов и виртуальные сети; пользователи, добавленные в соответствующую организацию, имеют доступ к ресурсам только своей организации; прекращена поддержка связности KERNEL_IPMI. Использование IPMI, как показала практика не прибавляет надежности, а в отдельных случаях, наоборот, не корректно работает.