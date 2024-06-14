В Подмосковье построят центр обработки данных по проекту компании WildTeam

Центр обработки данных строят по проекту компании WildTeam в подмосковной Дубне. Заказчик проекта — российский маркетплейс. Общая площадь здания 15,8 тыс. кв. м, а максимальная мощность центра обработки данных составит 8 МВт. Об этом CNews сообщили представители WildTeam.

Строительство одноэтажного здания по проекту WildTeam началось на территории Российского центра программирования, где размещаются научно-производственные комплексы. Завершены земляные работы, идет подготовка фундамента здания. Ввод в эксплуатацию запланирован на апрель 2025 г.

WildTeam Подмосковье построят центр обработки данных по проекту компании WildTeam

ЦОД будет включать пять ИТ‑модулей с машинными залами, силовыми электрическими блоками и помещениями для дизель-генераторных установок. В здании, общая площадь которого 15,8 тыс. кв. м, спланированы инженерный технологический модуль со складскими помещениями, а также административно-бытовая часть. Проектируемая мощность Центр обработки данных составит 8 МВт. Центр предназначен для размещения и хостинга серверного и сетевого оборудования, подключения к интернет-каналам. Он обеспечит обработку, хранение и распространение информации.

«В проекте центра обработки данных реализован принцип модульности — рабочие площади здания можно расширить по мере необходимости в будущем — например, добавить еще ИТ- модулей. ЦОД — автономная система, где нет необходимости в постоянном пребывании людей, кроме административно-бытовой части. В здании появятся системы бесперебойного питания, а система управления дизель-генераторных установок будет работать полностью в автоматическом режиме», — отметила Мария Болдырева, генеральный директор проектной компании WildTeam.