Сергей Черных на ПМЭФ 2024: «Интеграторы – кровеносная система ИТ рынка»

Председатель совета директоров компании «Хайтэк-Интеграция» Сергей Черных выступил на ИТ-завтраке «Инновационная экономика: от цифры к данным, от технологического суверенитета к технологическому лидерству», проведенном в рамках ПМЭФ-2024, и дал комментарий о роли интеграторов в экономике данных.

В своем выступлении Сергей подчеркнул, что многим отечественным компаниям еще довольно далеко до максимального уровня зрелости в области цифровой экономики и цифровизации в целом. Он отметил важность интеграторов в продвижении передовых технологических решений и создании отечественной ИКТ-экосистемы в условиях цифровой трансформации.

«Интеграторы – это кровеносная система нашей ИТ-отрасли, которая обеспечивает отбор и апробацию новых ИТ решений, собирает лучшие практики, консолидируя их создает комплексные цифровые решения и распространяет их на другие предприятия», – сказал Сергей Черных.

Каждый из вендоров очень хорошо разбирается в собственном продукте, но любое серьезное цифровое решение требует множество различных компонентов от разных производителей. Интеграторы же как раз находят лучшие практики и продукты, собирают их воедино и доносят до конечного заказчика, привнося при этом собственную экспертизу, так как далеко не у всех, даже крупных организаций, она имеется.

«ИТ-компании играют значительную роль в формировании технологического суверенитета и продвижении инноваций в России. Они помогают минимизировать риски, связанные с уходом иностранных игроков с рынка. Современная экономика сильно зависит от решений ИКТ, которые применяются повсеместно для выполнения разнообразных задач в бизнесе и быту. Это делает ИТ одним из наиболее важных сегментов рынка и роль системных интеграторов в этой отрасли нельзя недооценивать», – подытожил Сергей Черных.