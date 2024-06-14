«Росатом» выпустил обновленную версию программного пакета «Логос»

Госкорпорация «Росатом» объявила о выходе обновленной версии флагманской системы математического моделирования и инженерного анализа «Логос» (собственная разработка госкорпорации, относится к САЕ-классу ПО). В новую версию добавлены более 40 возможностей, которые коснулись всех модулей пакета, включая «Логос Аэро-Гидро», «Логос Тепло», «Логос Прочность» и др. Об этом CNews сообщили представители «Росатома».

Основные новации касаются как расширения классов решаемых задач, так и повышения уровня автоматизации рутинных функций и эргономики использования пакета программ. Добавлены новые возможности, расширен функционал модулей, повышена стабильность их работы Большое внимание было уделено быстродействию «Логоса» для сокращения времени получения конечного результата моделирования.

В рамках обновлений был модифицирован сервер системы лицензирования, создана полноценная библиотека свойств материалов с возможностями импорта/экспорта. Для некоторых операций редактирования геометрии добавлена возможность предварительного просмотра результата выполняемой операции для визуальной оценки корректности введенных параметров.

Расширен функционал операций с сеткой. В частности, добавлена возможность массового создания 1D-элементов по двум наборам узлов и возможность создания 2D-элементов протягиванием ребер 2D-ячеек сетки. В модуль «Логос Платформа» включены не только новые методы проведения многопараметрических оптимизационных исследований, но и обеспечена возможность проведения гетерогенных вычислений, когда часть связанной задачи рассчитывается на персональной ЭВМ, а другая часть – на высокопроизводительной супер-ЭВМ. При решении прочностных задач появилась возможность задания, отображения, сохранения и загрузки начальных и граничных условий на геометрических сущностях.

Начиная с данной версии, в состав пакета входит программный модуль «Логос ЭМИ», предназначенный для расчетов эффективной поверхности рассеяния электромагнитных волн на сложных технических изделиях с учетом диэлектрических и магнитных свойств материалов, а также для расчета параметров антенно-фидерных устройств с использованием строгих и приближенных методов. Также добавлен модуль «Логос Ресурс» для расчетов долговечности различных конструкций.

При формировании обновлений и дополнений была учтена обратная связь от пользователей, включая замечания и пожелания, поступившие в рамках технического и консультационного обслуживания потребителей цифрового продукта.

«Развитие пакета программ «Логос» — процесс непрерывный. Мы поступательно повышаем функциональность продукта и стремимся к тому, чтобы не только его функциональные характеристики максимально отвечали требованиям пользователей, но и удобство работы с «Логосом» было на высоте. Все это возможно, в том числе, благодаря постоянной обратной связи с потребителями и поступающей от них информации. Полный переход российской промышленности на отечественные САЕ-системы возможен только тогда, когда заказчику будет предложен продукт максимально высокого уровня качества с необходимым функционалом», — сказал представитель компании-разработчика «Росатома» Роман Королев.

Система математического моделирования и инженерного анализа «Логос» (относится к промышленному программному обеспечению класса САЕ) — цифровой продукт для инженерного анализа и суперкомпьютерного моделирования класса САЕ. Создан на основе многолетних разработок Госкорпорации «Росатом», которые с 2009 г. реализуются в «Росатоме». В настоящее время семейство «Логос» состоит из семи модулей: «Логос Аэро-Гидро» — предназначен для моделирования процессов в воздушной и водной средах; «Логос Тепло» — предназначен для оценки тепловых характеристик и режимов деталей и узлов; «Логос Прочность» — применяется для решения статических и динамических прочностных задач; «Логос Гидрогеология» — предназначен для решения задач водного баланса территорий и моделирования экологических процессов в сложной геологической среде; «Логос Платформа» — предназначен для интеграции в единую платформу вычислительных модулей «Логос» и ПО класса САЕ от различных российских разработчиков; «Логос Препост» — предназначен для подготовки геометрических моделей и их последующей обработки в рамках численного моделирования и анализа различных инженерных задач; «Логос ЭМИ» — предназначен для численного моделирования электромагнитных процессов.

САЕ-системами (Computer-Aided Engineering) называется программное обеспечение, предназначенное для расчетов, анализа и симуляции физических процессов в решении инженерных задач. Данные системы востребованы в авиастроении, ракетостроении, машиностроении, энергетике, индустрии новых материалов, строительстве крупных инфраструктурных объектов и пр. Они позволяют при помощи расчетных методов моделировать «поведение» промышленных изделий в реальных условиях эксплуатации.