«Р7-Офис» выпустил летнее обновление для редакторов документов

В новом релизе разработчики «Р7-Офис» добавили возможности, которые ждали многие пользователи. Среди них автоматическая расстановка переносов, новые опции работы со сводными таблицами, настройка блокировки файлов в системе документооборота и многое другое. Об этом CNews сообщили представители «Р7-Офис».

Долгожданная возможность по запросам пользователей реализована в текстовом редакторе «Р7-Офис»: добавлена автоматическая расстановка переносов текста. Данная опция находится в меню «Макет».

Хорошие новости для тех, кто часто работает со сводными таблицами: реализована навигация по данным и возможность редактирования названий столбцов в сводных таблицах. Теперь пользователи смогут двойным кликом по любому значению в сводной таблице открыть связанные данные на новом листе. А чтобы отредактировать название столбца, достаточно будет просто по нему кликнуть. Таким образом, можно будет проще проанализировать детализированные данные и повысить эффективность работы с большими таблицами.

Для тех, кто работает с макросами, усилена безопасность их использования. Теперь можно по выбору запускать только подписанные макросы либо полностью их отключать через централизованные настройки.

Это поможет администраторам и пользователям получить дополнительный контроль над применением макросов, предотвратить выполнение потенциально вредоносного кода и защитить данные.

В обновленной версии редакторов также появилась возможность работать с векторными изображениями (SVG), которые можно не только вставлять в любые документы, но и по желанию изменять их размер. Это улучшение позволит добавлять высококачественные векторные изображения и масштабировать их без потери качества, что необходимо при создании профессиональных документов и презентаций.

Также пользователи могут переключать меню и интерфейс редакторов на английский язык. Ранее меню было доступно только на русском языке.

А для удобства работы с документами в интерфейс редакторов добавлена возможность выбора корректной настройки блокировки файлов. Ранее данная функция была доступна только через файл Settings.xml.