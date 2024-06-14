Проведение успешных тестов совместимости СЭД «Этлас» и ОС «Альт» («Базальт СПО»)

В рамках комплексной работы по импортозамещению и обеспечению пользователей стабильным программным обеспечением выполнены тесты, подтвердившие отличную совместимость между СЭД «Этлас» и ОС «Альт» («Базальт СПО»). Их выполнение демонстрирует возможность совместного использования ПО без возникновения сбоев и сложностей иного характера, что положительно сказывается на цифровизации деятельности компании, ускорении ее работы. Об этом CNews сообщили представители «Этлас-Софт».

СЭД «Этлас» – система электронного документооборота, призванная упростить работу с документацией внутри компании и вне ее. Внедрение ПО способствует: упрощению поиска необходимого документа; ускорению процесса отправки необходимой информации контрагентам; упрощению организации работы архива; снижению загруженности сотрудников и появлению возможности сосредоточиться на других более сложных задачах; общему росту производительности.

ОС «Альт» («Базальт СПО») – российская линейка операционных систем для рабочих станций, серверов, построения виртуальной инфраструктуры. ОС становится основой для возведения виртуальной инфраструктуры любого масштаба. Платформа активно развивается. Ее создатели осуществляют работу уже больше 20 лет.

Проведением тестов совместимости занимались специалисты компании «Этлас-Софт» совместно с разработчиками ОС «Альт». Был проведен комплекс испытаний, во время которых осуществлялась проверка возможности совместного использования ПО. Особое внимание уделялось возникновению сбоев, конфликтов между компонентами системы. В результате удалось подтвердить наличие возможности корректной совместной работы СЭД «Этлас» и ОС «Альт» («Базальт СПО»).

Совместное применение СЭД «Этлас» и ОС «Альт» открывает новые возможности перед компаниями, использующими ПО. Подобный подход способствует: ускорению цифровизации рабочего места; полному переходу на применение отечественного ПО; росту уровня производительности; увеличению продуктивности и стабильности деятельности организации; упрощению выполнения рутинных операций и фокусировке на решении действительно важных задач.

Применение ПО позволит грамотно управлять бизнес-процессами, повысить возможный результат выполнения деятельности, а также добиться быстрого решения тех задач, которые возникают во время осуществления деятельности.