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МТС ускорила мобильный интернет в крупном пригороде Читы

ПАО «МТС» провела масштабные работы по модернизации сети LTE в пригороде Читы поселке Атамановка. В результате скорость мобильного интернета МТС возросла на 30% на всей территории населенного пункта, где находятся учреждения культуры, образования, магазины и поликлиника, а также спортивный стадион «Авангард». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Особое внимание при проведении модернизации сети специалисты уделили спортивному стадиону, где тренируется победитель Забайкальского края по хоккею с шайбой в дивизионе Гончарова – команда «Авангард 103 БТРЗ». Обновленная сеть позволит участникам турнира и зрителям вести прямые эфиры в социальных сетях во время турниров, загружать видео и обмениваться с друзьями лучшими моментами игры. Иногородние команды и болельщики смогут спланировать поездку, вызвать такси, найти гостиницу и заказать билеты онлайн.

Новые скорости мобильного интернета и качественная голосовая связь также доступны на территории будущего экопарка «Сосна». Планируется, что благоустроенная территория с амфитеатрами, сценой и беседками станет точкой притяжения для жителей и гостей Атамановки. Отдыхая в экопарке, они могут делиться видео местных красот или обновлять фото профилей в соцсетях.

«Мы анализируем нагрузку на сеть и фиксируем потребности в скоростном мобильном интернете в Атамановке. Поселок застраивается, увеличивается количество частных домовладений, владельцы которых подключают многочисленные смарт-приборы, умные телевизоры, датчики контроля и безопасности, системы видеонаблюдения. Модернизация телеком-оборудования позволяет нарастить скорости мобильного интернета и повысить качество голосовой связи в преддверии дачного сезона. А жители, переезжая на лето загород, не чувствовали цифрового дискомфорта», - сказал директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.

Работы по модернизации телеком оборудования также были проведены в поселке Харауз Петровск-Забайкальского округа.

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