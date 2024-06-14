«Крайон» и «Графтех» объявляют о начале стратегического партнерства

«Крайон», ИТ-консалтинговая компания в сфере цифровизации бизнеса, и компания «Графтех», российская компания в области разработки программного обеспечения в задачах работы с деловой графикой и технической документацией, подписали соглашение о сотрудничестве. Целью стратегического партнерства стала популяризация российских решений для создания и редактирования деловой и технической графики среди отечественных компаний, чтобы стимулировать их переход с иностранных продуктов на надежные и импортонезависимые решения, такие как «Автограф» от «Графтех». Новое соглашение позволит компании «Крайон» расширить собственный портфель благодаря софтверным решениям от «Графтех», чтобы предоставить заказчикам еще более полный спектр инновационных продуктов под различные задачи их бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Крайон».

Компания «Графтех» с 1991 г. создает многофункциональные продукты в области программного обеспечения для деловой графики и технической документации. Флагманский продукт компании — «Автограф», является универсальным редактором схем, применяемым как для создания технических схем в работе ИT отделов и инженеров, так и бизнес-схем для топ-менеджмента, службы безопасности, отдела кадров. Как и Microsoft Visio, «Автограф» помогает визуализировать и преобразовывать сложные данные в легко воспринимаемый вид.

В отличие от зарубежных аналогов, редактор полностью совместим не только с популярными иностранными операционными системами, но также с отечественными ОС, а все сервера разработки ПО находятся в российских дата-центрах. Продукт находится в реестре российского ПО (№ 3462). «Автограф» актуален, безопасен и удобен в использовании, поскольку имеет интерфейс привычный пользователям MS Visio, более 180 библиотек элементов и шаблонов схем, включая штампы ГОСТ, а также собственную техническую поддержку и службу заботы для клиентов. «Автограф» ежеквартально обновляется с учетом обратной связи от пользователей.

Сотрудничество принесет заказчикам обеих компаний значительные преимущества. Клиенты «Крайон» получат доступ к передовым решениям «Графтех», которые обеспечат продолжение работы с накопленными схемами без потери эффективности и качества схем и документов, ранее созданных в Microsoft Visio. «Автограф» поможет сохранить бесперебойность рабочих процессов компаний, столкнувшихся с ограничением работ Microsoft Visio. С началом сотрудничества компания «Графтех» получит выход на обширную партнёрскую и дистрибьюторскую сеть Крайон, которая работает по всей России.

«Мы рады объявить о том, что компания «Графтех» стала нашим стратегическим партнёром. Сотрудничество с командой, которая уже более 30 лет является лидером в области разработки программного обеспечения для работы с деловой графикой и технической документацией, очень важно для нас, поскольку теперь мы можем предоставить нашим заказчикам и партнерам доступ к передовым российским решениям в этой сфере. Эти продукты не просто замена иностранным аналогам, а полноценные импортонезависимые софтверные решения, разработанные с учетом потребностей российского бизнеса. Партнерство с «Графтех» позволит нам еще больше укрепить российский ИT-рынок, ускорить цифровизацию и поддержать инновации в отечественном бизнесе», — сказал Аркадий Золотовицкий, директор по развитию направления бизнес-приложений, «Крайон».

«Сотрудничество «Графтех» и «Крайон» положительно скажется на помощи российским компаниям в быстром и простом переходе на отечественное решение «Автограф» с MS Visio. Наше партнерство обеспечит качественную миграцию на редактор схем «Автограф» заказчикам, которые на протяжении долгого времени работали в Visio», — сказал Евгений Стеценко, руководитель направления по работе с партнерами «Графтех»