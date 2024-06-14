«К2Тех» оснастила мультимедиа-оборудованием новый корпус крупного российского вуза

Компания «К2Тех» завершила оснащение нового корпуса одного из ведущих российских университетов в Москве. За 3 месяца команда К2Тех создала мультимедиа-среду для 90 аудиторий и общественных пространств, активно интегрированных в учебный процесс.

Университет вошел в число учебных заведений, получивших финансирование на строительство и техническое оснащение в рамках федеральной программы создания кампусов мирового уровня. На территории вуза идет активное строительство общежитий, научных, учебных и административных корпусов. Заказчику требовалось получить мультимедиа-среду, отвечающую современным требованиям учебного процесса и внутренних коммуникаций, в новом здании площадью более 20 тыс. квадратных метров.

В первую очередь эксперты «К2Тех» оборудовали лаборатории и учебные аудитории корпуса. Помещения разбиты на три категории – до 10, 30 и 50 человек соответственно. Во всех кабинетах установлены сенсорные экраны с акустическими системами на мобильной стойке для проведения интерактивных занятий и презентаций, панели управления, позволяющие подключаться к экрану со стационарных и мобильных устройств.

В аудиториях на 30 и 50 человек дополнительно инсталлированы системы потолочной акустики, увеличен размер сенсорных экранов. Как и переговорные комнаты, они подготовлены к проведению сеансов видеоконференцсвязи: установлены камеры, способные автоматически наводиться на активный микрофон; в панель управления оборудованием интегрированы готовые сценарии ВКС. Аналогичные решения персонального масштаба установлены в кабинетах руководителей.

В дополнение к настройке веб-интерфейса бронирования переговорных команда «К2Тех» установила сенсорные панели перед каждой из комнат. Так студенты и преподаватели могут на месте увидеть информацию о свободных слотах времени, занять кабинет путем пары кликов. Благодаря интеграции датчиков движения в систему оборудование автоматически выключается в случае продолжительного отсутствия людей в помещении или его бронирования.

В конференц-залах установлены светодиодные экраны диагональю 3,5 метра с шагом пикселя в 1,6 мм – изображение не теряет качества при близком просмотре, комфортно смотрится издалека. Для расширения возможностей использования залов в них установлены системы концертной акустики, камеры ВКС; доступны как ручные и настольные микрофоны, так и микрофоны-петлички. Управление оборудованием и сценариями его использования осуществляется через сенсорные панели.

«Особое внимание было уделено оснащению общественных пространств корпуса. Благодаря интеграции более чем 60 экранов и информационных киосков в систему Digital Signage университет получил возможность не только транслировать расписание, но и развивать креативный контент. Во всех коридорах установлена система фонового озвучивания – качественная акустика позволяет включать музыку, на этажах установлены пульты громкой связи», – сказал Евгений Лотышев, руководитель направления мультимедиа-решений «К2Тех».