Исследователи МФТИ провели тестирование цифровой модели и функционального образца робота-гуманоида

Созданная в МФТИ цифровая модель универсального робота была адаптирована для различных сценариев действий в человекоориентироованной среде под управлением искусственного интеллекта. Проект отвечает требованиям технологического суверенитета — цифровая модель, алгоритмы искусственного интеллекта и конструкция робота разработаны российскими специалистами и функционирует на отечественном софте. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

На базе цифровой модели робота, инженерами Физтеха был разработан работающий исследовательский образец антропоморфного робота, движения которого управляются искусственным интеллектом. Машина имеет систему компьютерного зрения — с помощью видеоданных от системы оптических камер робот способен строить карту и ориентироваться в пространстве, а также ведется тестирование голосового ассистента для общения с пользователем/оператором.

Робот-гуманоид на футбольном поле МФТИ

Проекты по созданию универсальных антропоморфных машин — это ключевой мировой тренд в робототехнике. Существующего технологического уровня развития индустрии вполне достаточно для того, чтобы начать обучение поведенческого интеллекта робота, например, выполнять задачи на складе, работать курьером или сборщиком заказов в дарксторе. Антропоморфный робот способен взять на себя выполнение рутинных задач: поднимать тяжести, снимать товары с полок и помещать их в контейнеры, спускаться с грузами по лестнице.

«Сейчас крупные автопроизводители производители BMW, Mercedes и представители цифрового ритейла, в частности, Amazon, делают первые тесты с человекоподобными роботами у себя на конвейере и на складах. Им это нужно не только для того, чтобы закрыть дефицит рабочей силы, но и для сбора массива данных для дальнейшего обучения нейросетей более сложным задачам. Именно нейросети должны будут стать универсальным мозгом для роботов. На цифровом полигоне МФТИ мы тоже исследуем различные конструкции роботов, шагающих платформ и модернизируем управление ими на алгоритмах ИИ», — сказал заведующий лабораторией волновых процессов и систем управления Центра прикладных систем искусственного интеллекта МФТИ Роман Горбачев

Группа разработчиков МФТИ создала библиотеку инженерных решений, в которой собраны различные модели роботов. Все представленные в цифровом хранилище форм-факторы машин показали наибольшую энергоэффективность, а также максимально адаптированы к работе в человекоориентированной среде.

По словам ведущего программист-разработчика лаборатории волновых процессов и систем управления Егора Давыденко, переделывать пространство офиса, склада или заводского цеха специально под такого робота не потребуется — машина способна «встраиваться» в уже существующие с участием людей производственные и технологические процессы.

«В окружающем нас мире, что естественно, все сделано под людей. Если робот отклоняется от характеристик сотрудника-человека, то вы должны адаптировать среду под машину. К примеру, перестроить производственную линию на заводе. Если вы не хотите адаптировать среду под робота, то нужно создавать конструкцию, которая способна полноценно работать в человеческой среде. Именно поэтому антропоморфные роботы и набирают популярность. Их конструкция имитирует строение человеческого тела, а сценарии действия воссоздают операции, которые в процессе работы выполняет человек. При этом, с инженерной точки зрения именно гуманоидные машины проектировать сложнее всего. В отличие от тележки или другой движущейся платформы если вы хотите, чтобы она двигалась в 2 раза быстрее, то вы просто ставите мотор в 2 раза мощнее. Гуманоидный робот вынужден постоянно “носить с собой” постоянно свои моторы, поддерживая их от падения на землю. Если вы сделали руки робота мощнее, то скорее всего вам придется в несколько раз делать тяжелее и моторы в ногах, чтобы ноги робота эти руки носили. Эту вещь нельзя сделать по инженерной интуиции — нужен большой пласт компьютерного моделирования», — сказал Егор Давыденко.

Тестирование моделей роботов-гуманоидов проходит на цифровом полигоне Физтеха. Все модели из библиотеки цифровых решений уже прошли виртуальные испытания, один из роботов полностью изготовлен. В настоящее время на производственной площадке МФТИ параллельно идет сборка еще одной оптимизированной модели перспективного гуманоидного робота.