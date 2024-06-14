Искусственный интеллект будет контролировать качество тепличных овощей в «Эко-культуре»

Агропромышленный холдинг «Эко-культура» автоматизирует контроль качества своей продукции с помощью продвинутой системы видеоаналитики от «Сбер Бизнес Софт», дочерней компании Сбербанка. С помощью постоянной видеофиксации система будет отслеживать скорость роста и созревания томатов, выявлять отклонения в листьях, плодах и корнях растения. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Анализируя эти данные, ансамбль нейросетей сможет определить более 40 болезней и вредителей, включая химический ожог листьев, переизбыток азота, мучнистую розу, пасленовый трипс и так далее. Администратор системы сможет контролировать обстановку на карте теплицы, данные ежедневно обновляются, это позволит оперативно принимать меры.

В перспективе решение можно будет использовать для мониторинга не только томатов, но также огурцов и листовых салатов.

Станислав Карташов, вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка: «Подобные решения от «Сбер Бизнес Софт» — новый уровень эффективности и качества в деле выращивания сельхозкультур. И очень важно, что новые технологии первыми внедряют лидеры рынка, такие как наш надежный клиент и партнер ″Эко-культура″. Для компании это возможность сократить затраты и предпринимать оперативные меры при первых же признаках болезней или вредителей. Синергия наших усилий дает агропроизводителям новые возможности и укрепляет продовольственную безопасность страны с помощью искусственного интеллекта».

Юрий Воронов, директор Департамента управления кредитованием «Эко-культуры»: «Агропромышленный холдинг ″Эко-культура″ в партнерстве с «Сбером» реализовал уже ряд совместных проектов, которые стали общим вкладом в развитие агропромышленного комплекса страны. Но мы не останавливаемся на достигнутом, постоянно совершенствуемся в сфере современных инноваций и технологий. Такой пакетный софт, как машинное зрение на современном производстве, является прорывом в области сельского хозяйства. Это позволит выйти на новый уровень достижения урожайности в наших современных теплицах четвертого поколения. Мы сможем сократить операционные издержки на средства защиты растений, оптимизировать работу полевого персонала, улучшить показатели доходности тепличного комбината, тем самым став более эффективными в отрасли».