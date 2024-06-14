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Innostage выпустила продукт для управления привилегированным доступом Innostage PAM

Innostage, интегратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, продолжает активно развивать продуктовый портфель, расширяя его направления. Новый продукт Innostage PAM относится к классу Privileged Access Management (PAM) и помогает компаниям организовывать и контролировать доступ привилегированных пользователей к информационным системам. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Среди основных особенностей Innostage PAM: контроль, обнаружение, управление привилегированными учетными записями, анализ криптоустойчивости их паролей, контроль фактического соблюдения парольных политик для таких аккаунтов.

Innostage PAM обеспечивает безопасное хранение привилегированных учетных записей — единое для всех таких аккаунтов с возможностью создавать персональные для каждого пользователя. Также продукт автоматизирует рутинные операции, выполняемые наряду с другими при осуществлении контроля жизненного цикла привилегированных учетных записей.

Помимо этого, в решении доступно единое окно входа в инфраструктуру (SSO), безопасный обмен привилегированными учетными записями между сотрудниками и их передача представителям подрядных организаций.

«По данным Innostage, рынок систем управления привилегированным доступом пользователей к информационным системам в России ежегодно растет на 5%. К 2025 г. его объем может превысить 1,8 млрд руб. Спрос на отечественные решения класса PAM постоянно увеличивается, так как управление привилегированным доступом позволяет снизить риск несанкционированного доступа к конфиденциальным данным и злоупотребления привилегиями. Популярность этих продуктов активно растет также из-за усиливающейся ориентации компаний на импортозамещение и необходимости соответствовать отраслевым стандартам и регуляторным требованиям по обязательному контролю доступа к привилегированным аккаунтам», — сказал Евгений Федоров, руководитель продуктового направления Innostage.

Innostage PAM реализует функционал инвентаризации учетных записей и анализа их устойчивости ко взлому, предоставляет персональные зашифрованные хранилища с возможностью контролируемого делегирования доступов. Решение предиктивно решает проблемы, способные вызвать многомиллионные убытки, такие как уничтожение ИТ-инфраструктуры, нарушение работы бизнес-процессов, утечка персональных данных, штрафы, юридические и репутационные риски.

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