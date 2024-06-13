CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Сбер» помог «Группе ЛСР» внедрить в свой контакт-центр робота-оператора

Отвечать на звонки клиентов «Группе ЛСР», российскому застройщику, теперь помогает робот-оператор. Его разработала компания АБК (входит в группу «Сбер»). Технология внедрена в результате комплексной цифровой трансформации, которую компания проходит при поддержке «Сбера».

Контакт-центр застройщика каждый день обрабатывает около 1 тыс. звонков. Решение АБК снижает нагрузку на операторов, повышая скорость обслуживания клиентов и эффективность контакт-центра.

Андрей Дмитриев, руководитель дирекции трансформации клиентов CIB Сбербанка, сказал: «Помимо очевидной пользы для клиентов девелопера, внедрение современных IT-решений «Сбера» на базе искусственного интеллекта позволяет оптимизировать затраты на содержание контакт-центра, кратно масштабировать объём предоставляемых услуг и повысить уровень лояльности клиентов».

Евгения Уткина, врио генерального директора АБК, сказала: «Для нас это не первый кейс внедрения робота-оператора в сфере недвижимости. Данная отрасль связана с большим объёмом звонков и обращений от потенциальных покупателей и клиентов. Робот способен обрабатывать их гораздо быстрее и эффективнее живого оператора, что позволяет существенно сократить время ожидания ответа и улучшить качество обслуживания клиентов. Наши исследования показали, что робот на 77% эффективнее человека-оператора, завершает диалог в два раза быстрее по аналогичному скрипту».

В контакт-центре «Группы ЛСР» робот-оператор занимается рутинными задачами: обрабатывает входящие заявки, проводит опросы среди покупателей, сообщает о готовности квартир и передаче ключей. Это позволяет покупателям квартир быстро получать нужную информацию и решать срочные вопросы. Робот-оператор работает круглосуточно.

Денис Бабаков, коммерческий директор компании «ЛСР. Недвижимость – СЗ», сказал: «Внедрение робота-оператора стало важным шагом в цифровизации нашей компании и позволило не только снизить нагрузку на сотрудников, но и существенно повысить эффективность работы контакт-центра. Теперь наши клиенты могут быстро получать необходимую информацию и решать свои вопросы в любое время суток. Это инновационное решение поможет нам улучшить качество обслуживания и повысить удовлетворенность наших покупателей».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Сисадмин уничтожил сотни серверов своего работодателя в отместку за увольнение

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Минпромторг построит государственные полигоны, где будет тестироваться оборудование для выпуска электроники

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

«Касперский»: Только 20% российских компаний полностью защищены от кибератак

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Бесплатные приложения для удаленного управления ПК со смартфона: выбор ZOOM

Обзор Acer TravelMate P6: серьезный ноутбук для серьезных задач

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 Premier 5G — фотовызов 2024

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024