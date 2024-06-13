«Сбер» помог «Группе ЛСР» внедрить в свой контакт-центр робота-оператора

Отвечать на звонки клиентов «Группе ЛСР», российскому застройщику, теперь помогает робот-оператор. Его разработала компания АБК (входит в группу «Сбер»). Технология внедрена в результате комплексной цифровой трансформации, которую компания проходит при поддержке «Сбера».

Контакт-центр застройщика каждый день обрабатывает около 1 тыс. звонков. Решение АБК снижает нагрузку на операторов, повышая скорость обслуживания клиентов и эффективность контакт-центра.

Андрей Дмитриев, руководитель дирекции трансформации клиентов CIB Сбербанка, сказал: «Помимо очевидной пользы для клиентов девелопера, внедрение современных IT-решений «Сбера» на базе искусственного интеллекта позволяет оптимизировать затраты на содержание контакт-центра, кратно масштабировать объём предоставляемых услуг и повысить уровень лояльности клиентов».

Евгения Уткина, врио генерального директора АБК, сказала: «Для нас это не первый кейс внедрения робота-оператора в сфере недвижимости. Данная отрасль связана с большим объёмом звонков и обращений от потенциальных покупателей и клиентов. Робот способен обрабатывать их гораздо быстрее и эффективнее живого оператора, что позволяет существенно сократить время ожидания ответа и улучшить качество обслуживания клиентов. Наши исследования показали, что робот на 77% эффективнее человека-оператора, завершает диалог в два раза быстрее по аналогичному скрипту».

В контакт-центре «Группы ЛСР» робот-оператор занимается рутинными задачами: обрабатывает входящие заявки, проводит опросы среди покупателей, сообщает о готовности квартир и передаче ключей. Это позволяет покупателям квартир быстро получать нужную информацию и решать срочные вопросы. Робот-оператор работает круглосуточно.

Денис Бабаков, коммерческий директор компании «ЛСР. Недвижимость – СЗ», сказал: «Внедрение робота-оператора стало важным шагом в цифровизации нашей компании и позволило не только снизить нагрузку на сотрудников, но и существенно повысить эффективность работы контакт-центра. Теперь наши клиенты могут быстро получать необходимую информацию и решать свои вопросы в любое время суток. Это инновационное решение поможет нам улучшить качество обслуживания и повысить удовлетворенность наших покупателей».