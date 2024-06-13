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Пресс-релиз: IP-телефоны Flat-Phone внесены в реестр ПАК Минцифры

IP-телефоны Flat-Phone С10 и Flat-Phone B10, производимые компанией ФЛАТ, включены в Реестр Программно-аппаратных комплексов (ПАК) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, о чем свидетельствуют реестровые записи №22843, №22844 от шестого июня 2024 г. Об этом CNews сообщили представители ООО «ФЛАТ».

Реестр ПАК отечественного производства создан в рамках Единого реестра российского ПО Минцифры, для внесения в который продукция проходит всестороннюю оценку по критериям использования зарегистрированного ПО в аппаратных решениях российского производства.

Для российских ИТ компаний, реализующих поставку или проектную деятельность с использованием ПАК, включенного в Минцифры России, предоставляются дополнительные преференции на госзакупках.

Таким образом, представленные сегодня на рынке IP-телефоны Flat-Phone обладают статусом телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП) и входят в Реестр российских программно-аппаратных комплексов, что подтверждает соответствие продукции требованиям и стандартам безопасности и надежности, которые предъявляют отраслевые регуляторы, государственные и частные компании.

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