«Модулькасса» и U-ON.Travel запустили платежное решение для турагентств

«Модулькасса» и Модульбанк интегрировали свои платежные решения в систему U-ON.Travel. Теперь туристические фирмы смогут более эффективно работать с платежами от клиентов и экономить на банковских комиссиях.

Компания U-ON Travel предоставляет турфирмам свою CRM-систему для работы с клиентами и оптимизации процессов. Теперь пользователи U-ON Travel могут подключить облачную «Модулькассу», а также интернет-эквайринг от Модульбанка и вести бизнес еще эффективнее. Готовые интеграции позволяют за несколько минут подключить разные типы платежей к любому сайту и принимать банковские карты, оплату через СБП, с возможностью для покупателя оформить рассрочку и с холдированием средств.

Клиенты U-ON могут начать работу с облачной «Модулькассой» за 0 руб. в первый месяц и последующей оплатой 1,6 тыс. руб. в месяц (фискальный накопитель приобретается отдельно).

Специалисты «Модулькассы» сами подключат облачную кассу к сайту клиента, поставят на учет в налоговой и подключат к оператору фискальных данных для отправки кассовых чеков в налоговую, как того требует законодательство. При необходимости есть обучение.

Для клиентов U-ON Модульбанк подготовил специальное предложение: подключение интернет-эквайринга по сниженной ставке – всего 1,25%. Интернет-эквайринг от Модульбанка поддерживает все доступные способы оплаты онлайн: на сайтах, по QR-коду, ссылке, СБП и YandexPay.