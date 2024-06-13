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«Летай» расширил LTE-сети в преддверии летнего сезона

К началу лета 2024 г. «Летай» расширил полосы пропускания LTE на 10 базовых станциях (БС). Благодаря этому скорость передачи данных увеличилась в два раза и более для жителей Арского, Атнинского, Балтасинского, Высокогорского, Кукморского, Лаишевского и Тетюшского районов. Об этом CNews сообщили представители «Таттелеком».

География технических работ охватывает почти всю республику: за май в 17 населенных пунктах Татарстана построили и модернизировали 19 БС. Загородный отдых стал комфортнее как для дачников, так и школьников на каникулах.

К примеру, в результате строительства площадки ускорился мобильный интернет в райцентре Высокогорского района. А на территории ежегодно принимающего за сезон порядка 800 детей лагеря «Ландыш» в Лениногорском районе появилась связь по стандарту GSM. За первую декаду июня там собрали 8 тыс. минут голосового трафика. Несмотря на то, что местность была белым пятном на карте радиопокрытия, «Летай» первым предоставил канал коммуникации.

В столице республики возвели вторую БС в жилом массиве Петровский, где пакетный трафик с конца мая прирос на 15%. Еще одна новая площадка в Казани покрывает ЖК «Берег», сквер «Стамбул» и Центр семьи «Казан». Помимо жильцов многоквартирных и частных домов, качество связи повысилось для горожан, проводящих досуг в открытых общественных пространствах.

Дооснащение БС улучшило сигнал также для мензелинцев, чистопольцев, муслюмовцев и актанышцев. В Нижнекамске модернизация площадок позволила поднять характеристики сети на территории 1-го квартала и промзоны. В селах Бакрче и Пановка (Апастовский и Высокогорский районы) после наращивания емкости оборудования быстрее загружается видеоконтент, а звонки через мессенджеры проходят без задержек. Впервые оператор запустил сеть в деревне Уланово в Верхнеуслонском районе.

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