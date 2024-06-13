GlowByte разработала для «Узбекинвеста» автоматизированную систему обработки заявок входящего перестрахования

Компания экспортно-импортного страхования «Узбекинвест» совместно с ИТ-партнером GlowByte запустила проект по автоматизации процесса рассмотрения рисков входящего корпоративного перестрахования с применением функции искусственного интеллекта, включающий парсинг интернет-ресурсов. Об этом CNews сообщили представители GlowByte.

Информационная система Uzbekinvest Reinsurance Automation Platform, разработанная и внедренная специалистами GlowByte, использует автоматизированный сбор и структурирование информации интернет-ресурсов для поиска дополнительных данных о рисках, предполагаемых и уже принятых в перестраховании.

Решение позволяет ускорить обработку заявки более чем в три раза, снизить количество ошибок при заполнении формы, а также повысить точность оценки риска. Кроме того, система автоматизирует информационный обмен с клиентами и партнерами, андеррайтинг рисков, принимаемых на перестрахование, контроль и взыскание дебиторской задолженности, анализ портфеля и формирование отчетности.

Автоматизированная обработка заявок осуществляется с помощью языковых моделей: DeBERTa (алгоритм понимания естественного языка) – для заполнения полей формы по письму, LLama – для Zero-shot оценки рисков природных бедствий, – и специально разработанных сервисов интеграции с почтовыми серверами и информационными системами «Узбекинвеста».

Евгений Чернобуров, руководитель страховой практики компании GlowByte: «Наш большой поэтапный проект цифровизации в «Узбекинвесте» начался еще в 2023 г., сейчас мы приступили к очередной фазе – успешно запустили разработанную систему по автоматизации обработки заявок на перестрахование. Если раньше нашему партнеру приходилось вручную разбирать письма на электронной почте и формировать заявку на перестрахование, в том числе самостоятельно заполнять формы и оценивать риски природных бедствий в заданном регионе, то сейчас заявка из письма заполняется автоматически, при этом сразу происходит верхнеуровневая оценка риска. Это значительно экономит ресурсы бизнеса и повышает качество обработки заявки. Аналогов системе, разработанной GlowByte для «Узбекинвеста», на данный момент ни в России, ни в СНГ нет».

Рустам Азимов, генеральный директор «Узбекинвеста»: «До GlowByte мы предпринимали попытки с рядом других компаний внедрить в «Узбекинвесте» искусственный интеллект. Эти попытки не увенчались успехом. И только с GlowByte мы смогли добиться поставленных целей, так качественно развить и продолжать развивать проект цифровизации. Все это благодаря мобилизованности ресурсов нашего ИТ-партнера, широкой экспертизе и профессионализму руководства. Сегодня 90% наших клиентов проходит проверку через скоринговую систему с использованием искусственного интеллекта Talys.SDE – этот проект мы реализовали на исходе 2023 г., теперь же нам удалось успешно внедрить платформу, использующую парсинг интернет-ресурсов, что позволяет нам по всем потенциальным клиентам с внешнего рынка, которых предлагают к перестрахованию крупные игроки, немедленно получить достоверную информацию и немедленно принять решение. Именно эта система позволяет нам увеличить количество обрабатываемых заявок минимум в три раза».

«Узвекинвест» планирует развивать систему Uzbekinvest Reinsurance Automation Platform. Предполагается несколько вариантов, в том числе дообучение моделей на документах из предметной области, использование метода RAG в качестве модели контекста из базы знаний страховщика либо подключение внешних источников данных для повышения точности оценки риска за счет использования профильных данных.