CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

GlowByte разработала для «Узбекинвеста» автоматизированную систему обработки заявок входящего перестрахования

Компания экспортно-импортного страхования «Узбекинвест» совместно с ИТ-партнером GlowByte запустила проект по автоматизации процесса рассмотрения рисков входящего корпоративного перестрахования с применением функции искусственного интеллекта, включающий парсинг интернет-ресурсов. Об этом CNews сообщили представители GlowByte.

Информационная система Uzbekinvest Reinsurance Automation Platform, разработанная и внедренная специалистами GlowByte, использует автоматизированный сбор и структурирование информации интернет-ресурсов для поиска дополнительных данных о рисках, предполагаемых и уже принятых в перестраховании.

Решение позволяет ускорить обработку заявки более чем в три раза, снизить количество ошибок при заполнении формы, а также повысить точность оценки риска. Кроме того, система автоматизирует информационный обмен с клиентами и партнерами, андеррайтинг рисков, принимаемых на перестрахование, контроль и взыскание дебиторской задолженности, анализ портфеля и формирование отчетности.

Автоматизированная обработка заявок осуществляется с помощью языковых моделей: DeBERTa (алгоритм понимания естественного языка) – для заполнения полей формы по письму, LLama – для Zero-shot оценки рисков природных бедствий, – и специально разработанных сервисов интеграции с почтовыми серверами и информационными системами «Узбекинвеста».

Евгений Чернобуров, руководитель страховой практики компании GlowByte: «Наш большой поэтапный проект цифровизации в «Узбекинвесте» начался еще в 2023 г., сейчас мы приступили к очередной фазе – успешно запустили разработанную систему по автоматизации обработки заявок на перестрахование. Если раньше нашему партнеру приходилось вручную разбирать письма на электронной почте и формировать заявку на перестрахование, в том числе самостоятельно заполнять формы и оценивать риски природных бедствий в заданном регионе, то сейчас заявка из письма заполняется автоматически, при этом сразу происходит верхнеуровневая оценка риска. Это значительно экономит ресурсы бизнеса и повышает качество обработки заявки. Аналогов системе, разработанной GlowByte для «Узбекинвеста», на данный момент ни в России, ни в СНГ нет».

Рустам Азимов, генеральный директор «Узбекинвеста»: «До GlowByte мы предпринимали попытки с рядом других компаний внедрить в «Узбекинвесте» искусственный интеллект. Эти попытки не увенчались успехом. И только с GlowByte мы смогли добиться поставленных целей, так качественно развить и продолжать развивать проект цифровизации. Все это благодаря мобилизованности ресурсов нашего ИТ-партнера, широкой экспертизе и профессионализму руководства. Сегодня 90% наших клиентов проходит проверку через скоринговую систему с использованием искусственного интеллекта Talys.SDE – этот проект мы реализовали на исходе 2023 г., теперь же нам удалось успешно внедрить платформу, использующую парсинг интернет-ресурсов, что позволяет нам по всем потенциальным клиентам с внешнего рынка, которых предлагают к перестрахованию крупные игроки, немедленно получить достоверную информацию и немедленно принять решение. Именно эта система позволяет нам увеличить количество обрабатываемых заявок минимум в три раза».

«Узвекинвест» планирует развивать систему Uzbekinvest Reinsurance Automation Platform. Предполагается несколько вариантов, в том числе дообучение моделей на документах из предметной области, использование метода RAG в качестве модели контекста из базы знаний страховщика либо подключение внешних источников данных для повышения точности оценки риска за счет использования профильных данных.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Сисадмин уничтожил сотни серверов своего работодателя в отместку за увольнение

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Минпромторг построит государственные полигоны, где будет тестироваться оборудование для выпуска электроники

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

«Касперский»: Только 20% российских компаний полностью защищены от кибератак

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Бесплатные приложения для удаленного управления ПК со смартфона: выбор ZOOM

Обзор Acer TravelMate P6: серьезный ноутбук для серьезных задач

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 Premier 5G — фотовызов 2024

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024