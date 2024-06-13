Геймерская мышь SVEN RX-G800 — завораживающая красота виртуальных побед

Геймерская мышь — это не только эффективный инструмент для киберсражений, но и важный элемент оформления игрового пространства. Новая SVEN RX-G800 обладает оригинальным дизайном и завораживающей RGB-подсветкой с поддержкой 16,8 млн цветов — в ее внешнем виде есть что-то от магических орудий, что позволяет еще глубже погружаться в атмосферу любимых игр. Плавные контуры корпуса при этом обеспечивают отличную эргономику, новинка позволяет проводить за играми или работой долгие часы без малейших признаков усталости. Об этом CNews сообщили представители SVEN.

Не меньше внимания разработчиков уделено и прочности конструкции, к которой у игровых устройств предъявляются особые требования. Корпус выполнен из прочного пластика, а кабель помещен в тканевую оплетку, не только придающую ему приятный внешний вид, но и предотвращающую его запутывание и повреждение. В общем, с дизайном и конструкцией корпуса у RX-G800 все просто отлично. Но все же главное для геймерского манипулятора — это комфорт работы и эффективность внутриигровых действий.

И в этой сфере новинка от SVEN тоже демонстрирует замечательные способности. Разрешающая способность оптического сенсора настраивается в пределах от 200 до внушительных 7200 DPI, в какую бы игру и на каком мониторе ни играл пользователь — всегда найдется именно то разрешение, которое обеспечит идеальное сочетание скорости и точности перемещения указателя. Пригодится эта возможность не только во время игр, но и при работе — например, при переходе от работы в офисных приложениях к редакторам графики. При этом переключение DPI осуществляется без отрыва от работы или игры с помощью специальной кнопки — буквально одним коротким движением.

Геймерская мышь SVEN RX-G800

Всего кнопок пять, плюс нажимаемое колесо прокрутки. Часть из них можно программировать, в том числе — запускать их нажатием созданные заранее макросы, что дает возможность моментально осуществлять целые серии действий и расширяет возможности геймера внутри игрового процесса. Все настройки сохраняются во внутренней памяти устройства и будут доступны, даже если мышь используется для игры где-нибудь в компьютерном клубе или у друзей. Отдельно следует отметить наличие удобных боковых кнопок навигации «Вперед» и «Назад», которые будут полезны не только в играх, но и при серфинге в интернете.

Выглядит RX-G800 замечательно, в работе себя показывает еще лучше. А стоит при этом не так уж и много, ее можно смело назвать доступным устройством — компания SVEN не изменяет своим принципам. Уже сегодня можно открыть каталоги магазинов электроники и бытовой техники и убедиться в этом лично, продажи новинки стартовали.

Особенности устройства: оригинальный дизайн; настраиваемая RGB-подсветка с поддержкой 16,8 млн цветов; программируемые клавиши с возможностью создания макросов; встроенная память для сохранения настроек; настраиваемое разрешение от 200 до 7200 DPI; клавиша переключения DPI; боковые кнопки навигации «Вперед» и «Назад»; кабель в тканевой оплетке, предотвращающей его запутывание и истирание.