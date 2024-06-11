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МТС разогнала мобильный интернет по дороге в тувинскую пустыню

ПАО «МТС» сообщает о запуске сети 4G в отдаленных селах Ийме Дзун-Хемчикского района и Хут Пий-Хемского района республики Тыва. Местные жители и туристы могут полноценно пользоваться всеми сервисами цифровой экосистемы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Таежное село Хут – самое отдаленное в Пий-Хемском районе. Здесь проживают чуть более 300 человек, которые занимаются охотой, рыбалкой и сбором дикоросов. Население Ийме – около 600 человек. Сельчане в основном заняты разведением скота: коров, овец и коз. В обоих населенных пунктах работают детский сад, школа, Дом культуры, почтовое отделение. Скоростной мобильный интернет поможет фермерам находить новые каналы сбыта продукции, пользоваться онлайн банкингом и «Госуслугами», отслеживать посылки и так далее, а школьникам – даст новые возможности для развития и досуга.

У села Ймме есть и туристический потенциал – неподалеку от него находится одноименная пустыня. Дюны в обрамлении горного массива привлекают путешествующих по региону, особенно – фотографов и блогеров. Здесь можно провести тематическую фотосессию или просто сделать необычные снимки и видео на смартфон, а быстрый мобильный интернет позволит тут же выложить их в сеть.

«За последние годы МТС существенно расширила покрытие 4G на территории республики, и на его карте стало значительно меньше белых пятен. Особенно важно, что современная связь приходит в отдаленные села – их жителям так же, как горожанам, становятся доступны все преимущества быстрого мобильного интернета», – сказал директор МТС в Республике Тыва Экер Хертек.

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