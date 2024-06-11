LAMACON помогла «Сибагро» оптимизировать производство и дистрибуцию с помощью математического двойника

Эксперты компании LAMACON разработали для федерального агрохолдинга «Сибагро» инструмент, позволяющий планировать производство и возможную дистрибуцию готовой продукции на тактическом уровне. Проект позволил формировать сценарии с потенциальным экономическим эффектом увеличения прибыли за счет более эффективного использования сырья и производства готовой продукции. Об этом CNews сообщили представители LAMACON.

Особенностью производственного цикла в мясопереработке является фиксированный объем сырья, который необходимо оперативно перерабатывать и распределять между покупателями из-за короткого срока годности. При этом, из одного и того же сырья можно произвести множество вариантов продукции, спрос и цены на которую отличаются в разных регионах.

Перед компанией стояла задача определить наиболее востребованную продукцию, производить и поставлять ее клиентам быстро и в нужном качестве. На момент старта проекта планирование ассортимента и дистрибуции осуществлялось на основании внутренней экспертизы. Однако с увеличением объемов производства выросла и вариативность как ассортимента, так и цепочки, которую необходимо охватить при планировании, поэтому понадобился инструмент для более точной и быстрой оценки.

Компания «Сибагро» приняла решение привлечь к решению задач планирования консалтинговую компанию LAMACON, которая специализируется на трансформации цепочек поставок для крупнейших игроков российского рынка с помощью математических двойников.

На начальном этапе проекта консультанты провели интервью с экспертами «Сибагро» и изучили особенности производства и дистрибуции, рецептуры и сроки изготовления продукции, сроки годности, лид-таймы и другие предпосылки, которые легли в основу модели.

Математический двойник позволил выстроить оценочный расчет оптимального ассортимента, предпочтительную схему использования сырья для его производства и распределения потоков производства и поставки продукции. Модель охватывает период на 12 недель вперед и учитывает динамическое изменение эластичности цен продаж и доступности сырья, а также ограничения складской и производственной инфраструктуры.

В настоящее время проект перешел в стадию поддержки. Консультанты компании LAMACON по запросу холдинга будут рассчитывать новые сценарии в зависимости от задач «Сибагро». Так компания сможет эффективно работать с моделью, не расширяя собственный штат.

«Инструмент – это некое альтернативное мнение. Иногда модель выдает прогноз, который отличается от заключения коллег, потому что она учитывает чуть больше факторов. И это уже можно обсуждать: корректно подсчитано или нет, – сказал директор департамента аналитики компании «Сибагро» Андрей Гуренко. — Программа для нас – не истина в последней инстанции, но, по крайней мере, мы можем выявлять и обсуждать спорные элементы, в которых потенциально есть дополнительная прибыль».

«Наша команда продолжает наращивать экспертизу в работе с агропромышленным комплексом. Особенностью АПК является высокая вариативность цепочек поставок. Фактически все предприятия агропрома сталкиваются с задачей, какую именно продукцию рентабельнее производить и куда ее поставлять. Оптимизационное моделирование – это очень востребованная сегодня технология для решения именно такого класса задач, а проект «Сибагро» наглядно показал, что еще и эффективная», – отметил генеральный директор LAMACON Дмитрий Красилов.