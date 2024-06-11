«Газпром межрегионгаз инжиниринг» подключил к системе налогового контроля еще 18 региональных компаний по реализации газа

Еще 18 региональных компаний по реализации газа группы «Газпром межрегионгаз» присоединились к новой форме налогового контроля — налоговому мониторингу и предоставили отчеты в Федеральную налоговую службу России в режиме онлайн. Передача данных и взаимодействие с налоговыми органами обеспечена ИТ-специалистами «Газпром межрегионгаз инжиниринг» через единую цифровую модель — ИУС «Налоговый контроль» по защищенному каналу связи. Об этом CNews сообщили представители «Газпром межрегионгаз инжиниринг».

Разработанные в «Газпром межрегионгаз инжиниринг» ИТ-решения обеспечили интеграцию сведений из автоматизированных информационных систем РГК «Регионгаз» и «Зарплата и управление персоналом» и раскрытие информации для ФНС в формате витрины данных налогового мониторинга.

«Газпром межрегионгаз» одним из первых присоединился к платформе «Налоговый мониторинг», введенной в России в эксплуатацию в 2023 г. для совершенствования системы отчетов и проверок.

За время реализации проекта 25 региональных компаний Группы «Газпром межрегионгаз» перешли на форму отчетности без камеральных и выездных проверок. Компании получили возможность обратной связи с налоговым органом и передачи скан-образов первичных документов, счетов-фактур и договоров. В 2025 г. к системе налогового мониторинга присоединятся еще 23 компании, которые получат доступ к обмену данными с ФНС с помощью ИТ-инструментов.

«Благодаря новой форме отчетности в процессе мониторинга мы сразу видим недочеты и ошибки, которые можно исправить, не допуская штрафных санкций. Еще одним из плюсов программы является то, что в электронном архиве хранятся сканы всех первичных документов, которыми можно оперативно воспользоваться», — отметила главный бухгалтер ООО «Газпром межрегионгаз Север» Лариса Лазарева.