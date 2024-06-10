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WMT Group и «Аэроклуб» завершили проект по комплексному аудиту ИТ-структуры

WMT Group завершила комплексный аудит программных продуктов и ИТ-инфраструктуры для ГК «Аэроклуб». Проект направлен на повышение эффективности и надежности критически важных ИТ-систем организации. Об этом CNews сообщили представители WMT Group.

В ходе аудита специалисты WMT Group провели глубокий анализ существующей инфраструктуры, инструментов DevOps, а также декомпозицию монолитной архитектуры с последующим нагрузочным тестированием. Это позволило не только выявить узкие места и потенциальные точки отказа, но и разработать комплексную стратегию по переходу на микросервисную архитектуру, что обеспечит непрерывность бизнес-процессов и повысить масштабируемость системы.

Комплексный подход к аудиту способствовал выявлению ключевых областей для развития ИТ-структуры компании. И на основе полученных данных были разработаны детальные карты ИТ-систем, которые помогут «Аэроклубу» планировать дальнейшее совершенствование инфраструктуры и предотвращать возможные угрозы безопасности.

Согласно данным исследования МТС RED, почти четверть компаний в 2023 г. сталкивались со сложными кибератаками, что подчеркивает необходимость регулярной оценки ИТ-систем и своевременного принятия мер по их защите.

«ИТ-компаниям необходимо регулярно проверять инфраструктуру на прочность для актуализации бизнес-процессов с целью дальнейшего проведения цифровой трансформации и ускорения вывода новых продуктов на рынок. Рынок программного обеспечения, архитектурных подходов и методов создания защищенных приложений, меняется с колоссальной скоростью, поэтому у компаний возникает потребность в повышении эффективности критически важных ИТ-систем в том числе с привлечением внешних подрядчиков обладающих широкой технологической экспертизой и опытом в создании высоконагруженных и масштабируемых программных систем», — отметил Михаил Краснов, управляющий директор WMT Group.

«Мы живем в период постоянных изменений. Группа компаний «Аэроклуб» динамично развивается, наши технологии неизменно эволюционируют, поэтому на данном этапе чрезвычайно важно проводить внешний аудит. Благодаря WMT Group, их глубоким знаниям и многолетнему опыту в области разработки, контроля качества и применения практических решений для ПО мы смогли не только протестировать наши продукты, но и разработать план дальнейших действий», — сказал ИТ-директор ГК «Аэроклуб» Александр Жуков.

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