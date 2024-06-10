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Владимирская область в числе первых внедрит новые сервисы на базе «ЭРА-ГЛОНАСС»

Владимирская область станет одним из пяти первых регионов, где интегрируют Федеральную навигационно-информационную систему. Соглашение о реализации подобного пилотного проекта подписали губернатор Владимирской области Александр Авдеев и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

АО «ГЛОНАСС» в 2024 г. запустит государственную цифровую платформу мониторинга для любых видов транспорта, сейчас отрабатывается подключение к ней беспилотных воздушных судов. Интеграция платформы позволит улучшить качество и достоверность информации для пассажиров Владимирской области, которые смогут в режиме реального времени узнавать информацию о маршрутах и графике работы общественного транспорта.

«Мы хотим пока протестировать ее на беспилотных летательных аппаратах. В перспективе можно будет распространить опыт применения «ЭРА-ГЛОНАСС», например, на автомобили скорой помощи, общественный транспорт и даже наш кемпбот. Он плавает по рекам, а они, как правило, далеко от центров связи, GSM-точек, и здесь необходимы как раз системы навигации, такие как у АО «ГЛОНАСС», – сказал Александр Авдеев.

По словам генерального директора АО «ГЛОНАСС», Владимирская область станет примером для других регионов в части внедрения инновационных российских технологий. «Действующие запреты – один из главных барьеров развития беспилотной авиации. Ранее мы на практике продемонстрировали возможности использования «ЭРА-ГЛОНАСС» для сохранения возможности работы малой авиации по обработке сельхозземель в режиме закрытого неба. Такой механизм готов к масштабированию на беспилотную авиацию. Более того, он доступен для всех регионов России за счет включения решения в создаваемую Федеральную навигационно-информационную систему. Проект станет новым типовым облачным решением на единой цифровой платформе «Гостех» и будет бесплатным для субъектов России», - сказал Алексей Райкевич.

Глава Владимирской области и гендиректор АО «ГЛОНАСС» также обсудили участие региона в тестировании Системы контроля пассажирских перевозок, нацеленной на защиту легальных перевозчиков и повышение безопасности пассажирского транспорта на межрегиональном уровне.

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