Utrace обновила облачную платформу Utrace Analytics

Utrace, российский разработчик ИТ-решений для управления цифровой маркировкой, обновил облачную платформу Utrace Analytics. Систему расширили новыми данными, доступными из информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов (ИС «МДЛП»), а также внесли в неё ряд функциональных улучшений. В результате точность сведений по отгрузкам лекарств повысилась до 97-99%. Также увеличилась скорость получения данных по остаткам, выбытиям и движению лекарств.

ИС «МДЛП» — это информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов, в которую участники рынка вносят сведения о маркировке такой продукции. Основные задачи системы — обеспечение прослеживаемости, контроль оборота лекарств и защита населения от подделок и контрафакта.

Utrace Analytics — это аналитическое решение для фармпроизводителей и импортёров, которое использует ИС «МДЛП» в качестве основного источника данных и позволяет следить за различными показателями бизнеса на их основе. Так, облачная платформа помогает в онлайн-режиме отслеживать распределение товара по всей логистической цепи, получать данные о конечных продажах по различным каналам, анализировать эффективность маркетинговых кампаний, а также точнее планировать отгрузки. Это даёт фармпроизводителям возможность видеть актуальную картину сбыта лекарственного препарата и опираться на достоверный источник при планировании производства и поставок.

«Разработчик ИС “МДЛП” постоянно дополняет свою систему новыми видами данных. Соответствующие изменения незамедлительно появляются и в Utrace Analytics. Мы включаем новые виды сведений в отчетность, доступную в нашем продукте, чтобы наши клиенты могли использовать Utrace Analytics не просто для получения сведений из государственной системы мониторинга, но также для качественной аналитики и поиска инсайтов, способствующих росту их бизнеса», — сказал Роман Есенин, менеджер по развитию Utrace Analytics, Utrace.

По итогам обновления Utrace Analytics в продукте появилось новое поле «источник финансирования», которое помогает компаниям понять, по какому каналу произошла закупка фармпрепарата – из федерального, регионального бюджетов или на собственные средства. Это позволит определить, какой процент реализации идёт через госканал, а какой – напрямую через аптеки.

Ещё одно важное обновление – уменьшение временного лага при получении данных. Раньше на сбор отчётности о выбытии препаратов фармпроизводителям требовалось около недели. Сейчас срок актуализации данных непосредственно из Utrace Analytics сократился до двух дней. Новая возможность позволит клиентам оперативно отслеживать показатели по продажам и при необходимости вносить коррективы в коммерческий план.

В Utrace Analytics также увеличилась полнота получения данных из ИС «МДЛП» по основным отчётам – остаткам, выбытиям и движению препаратов. Ранее подобную отчетность фармпроизводители были вынуждены покупать у дистрибьюторов, аптечных сетей, а также аналитических агентств, занимающихся изучением рынка. Теперь все эти данные можно получить из Utrace Analytics по принципу единого окна.

В аналитической платформе также был доработан функционал «кастомных мэппингов», который позволяет собирать данные по продажам по глубинным срезам. Например, по конечным точкам продаж в рамках одной аптечной сети, по дистрибьюторам, территории продаж, категории аптек, ценам, наименованиям, брендам и т.д. Детально сравнивая показатели по каждому параметру, фармпроизводитель сможет более точно определять степень выполнения плана продаж, а также планировать процент выплат бонусов сотрудникам и партнёрам.