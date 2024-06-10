Студенты СПб ГУАП получат доступ к академической версии российской платформы для транспортного моделирования RITM³

Группа компаний Simetra поставила продукт собственной разработки – цифровую платформу для транспортного моделирования RITM³ - Санкт-Петербургскому государственному университету аэрокосмического приборостроения (СПб ГУАП). Вуз является одним из основных центров подготовки инженеров в области аэрокосмической промышленности, а также центром практикоориентированных исследований в области приборостроения, информационных технологий, искусственного интеллекта и глобальных проблем современности.

RITM³ – это российская платформа для анализа, планирования и управления транспортной системой города, региона или промышленного объекта. Цифровой продукт направлен на решение задач транспортного развития региона, включая стратегическое планирование и оценку целесообразности объекта, а также оперативное управление транспортной ситуацией в агломерации в режиме реального времени.

Платформа RITM³ имеет модульную архитектуру. В рамках договора специалисты и студенты университета аэрокосмического приборостроения получат доступ к академической версии решения, которая состоит из ключевых инструментов для моделирования – модулей «Транспортное прогнозирование и моделирование», «Геоинформационная система» и «Цифровой двойник».

«Санкт-Петербургский университет аэрокосмического приборостроения является одним из ведущих центров инженерного образования в России. Около 10% специалистов отрасли окончили наш вуз. При этом мы развиваем и новые направления, среди которых есть и востребованные информационные технологии. Сотрудничество с Simetra – центром компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования – даст возможность обмена компетенциями и практическими знаниями, а также позволит нашим студентам осваивать российские решения, которые пригодятся им в будущей работе», – сказал к.т.н, доцент кафедры системного анализа и логистики СПб ГУАП Сергей Андронов.

«Сотрудничество Simetra с инженерными вузами страны постоянно развивается. Мы хотим, чтобы как можно больше будущих специалистов обладали навыками работы с платформами для моделирования и понимали важность этапа планирования в проектах, направленных на развитие и благополучие нашей страны», – отметил Олег Яковенко, директор по продажам программного обеспечения ГК Simetra.