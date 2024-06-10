Скопировали и сохранили — представлен новый ПАК для резервного копирования данных

«Группа Астра» совместно с ГК «Аквариус» представили программно-аппаратный комплекс для резервного копирования данных. Используя отечественные технологии, включая аппаратную платформу «Аквариус», операционную систему Astra Linux и ПО RuBackup, новое решение позволяет компаниям перейти на отечественную цифровую инфраструктуру, сократив время на подбор компонентов решения. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

«Группа Астра» и ГК «Аквариус» подписали соглашение о сотрудничестве по развитию и продвижению российских программно-аппаратных комплексов системы резервного копирования AQ_Serv\RuBackup (ПАК СРК AQ_Serv\RuBackup). Компании договорились развивать данное направление, вкладывать серьезные ресурсы в продуктовое развитие комплексного решения и создавать эффективные отечественные технологии по бэкапированию и восстановлению данных.

ПАК СРК AQ_Serv\RuBackup способен реализовать многофункциональные решения в области резервного копирования данных в информационных системах любого масштаба. Он разработан с учетом потребностей современных компаний и организаций, стремящихся обеспечить безопасность и надежность своих данных, особенно в условиях импортозамещения информационных систем.

Основанный на российской аппаратной платформе «Аквариус», ПАК использует операционную систему Astra Linux, программное обеспечение по резервному копированию и восстановлению данных RuBackup, а также поддерживает различные среды виртуализации, в том числе VMmanager. Все это позволяет компаниям перейти на цифровую инфраструктуру и реализовать сервис резервного хранения в виде готового решения, сократив время и усилия на исследования и подбор компонентов решения.

Благодаря решению RuBackup комплекс обеспечивает надежную защиту данных от целого ряда рисков, включая сбои оборудования, человеческие ошибки, кибератаки, повреждения и стихийные бедствия. Среди ключевых особенностей стоит отметить масштабируемость для предприятий и организаций федерального уровня, полную автоматизацию процесса резервного копирования, управление его жизненным циклом и восстановлению данных, эффективного хранение данных с защитой от удаления, изменения, подмены, а также встроенные средства контроля информационной безопасности. Продукт RuBackup, являющийся неотъемлемой частью ПАК, позволяет управлять резервным копированием больших объёмов информации.

«Сейчас время комплексных ИТ-решений. Взаимодействие со столь компетентным разработчиком, каковым является ГК «Аквариус», позволит более эффективно обеспечивать надежную защиту данных в импортозамещенных информационных системах. ПАК СРК AQ_Serv\RuBackup — это сбалансированное архитектурное решение, оптимизирующее затраты на проектирование и интеграцию. Совместное решение способно закрыть потребности как организаций со сложной инфраструктурой корпоративного уровня, так и небольших компаний», — сказал Андрей Кузнецов, генеральный директор «Рубэкап» (входит в «Группу Астра»).

«ПАК СРК AQ_Serv\RuBackup – универсальное решение для упрощения развертывания и обслуживания систем резервного копирования данных в информационных системах различных масштабов. ПАК работает на аппаратной платформе Aquarius и операционной системе Astra Linux, позволяющей решать задачи резервирования и восстановления данных различной сложности и управления резервным копированием больших объёмов информации. ПАК СРК AQ_Serv\RuBackup имеет единую точку сервиса и ориентирован на ИТ-инфраструктуру как государственных, так и корпоративных заказчиков, в том числе уровня enterprise и небольших предприятий. Решение прошло все необходимые тесты, и сегодня мы с «Группой Астра» как результат плодотворного сотрудничества выпускаем на рынок надежное и современное решение», — сказал Владимир Степанов, президент ПК «Аквариус».

Следует подчеркнуть, что уже ПАК СРК AQ_Serv\RuBackup прошел пилотную эксплуатацию в высоконагруженных средах и продемонстрировал заявленную эффективность в полном объеме.