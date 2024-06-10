Села в девяти улусах Якутии получили доступ к связи 4G «МегаФона»

Еще 18 сел Якутии включены в зону 4G на карте цифровой связи «МегаФона». Специалисты оператора расширили в регионе территорию покрытия в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». Теперь качественной голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом «МегаФона» могут воспользоваться более 6000 жителей небольших поселений в отдаленных улусах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Связь оператора стала доступна в селах Быракан Верхневилюйского улуса; Кюлекянь, Кирово, Кюнде Вилюйского улуса; Тыайа, Багадя, Арылах Кобяйского улуса; Чамча Ленского улуса; Даркылах, Бырама Мегино-Кангаласского улуса; Кюпцы, Эжанцы Усть-Майского улуса; Хонгор-Бие Намского улуса; Туойдах, Нахара, Тенкя, Толон Сунтарского улуса; Огусур Чурапчинского улуса.

В программу вошли села, где проживает от 100 до 500 человек. Самое малочисленное — село Тенкя Сунтарского улуса, которое расположено в тайге более чем в 1000 километров от Якутска. Сельчане смогут, не выезжая за пределы своего населенного пункта, воспользоваться цифровыми услугами: дистанционно получить медицинскую консультацию, оформить государственные пособия и делать удаленные платежи, использовать высокоскоростной мобильный интернет для досуга и получения образования. Вместе с тем, абоненты смогут разговаривать с помощью технологии VoLTE, которая обеспечивает качественное голосовое звучание и возможность выходить в интернет, не прерывая голосовой вызов.

«Расширение цифрового охвата — важная задача для нашей компании. Это способствует повышению качества жизни сельских жителей, снижению цифрового неравенства между городом и селами. Развитие телеком-инфраструктуры в Якутии идет как за счет средств оператора, так и в рамках федеральной программы, когда мы работаем через базовые станции других операторов», – сказала директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия) Наталья Некрасова.