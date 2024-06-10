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Российские банки и ритейлеры получили отечественную альтернативу TeamViewer и AnyDesk c поддержкой Android 5 и Android 6

В условиях массового исхода из России зарубежных софтверных компаний российские разработчики представили PRO32 Connect – программное обеспечение для удаленной поддержки, способное заменить популярные, но требующие импортозамещения TeamViewer и AnyDesk.

Как рассказал CNews владелец продукта PRO32 Connect Владимир Абрамов, решение ориентировано на банки, ритейлеров и другие компании, которым критически важны безопасность и надежность удаленного доступа к устройствам.

PRO32 Connect: что умеет и чем отличается?

PRO32 Connect позволяет подключаться к устройствам с различными операционными системами (Windows, Mac, Linux, Android) прямо из браузера, без установки дополнительного ПО.

Доступны два варианта подключения:

  • Через адресную книгу – для постоянного доступа к устройствам.
  • По приглашению – для разового подключения к неподконтрольным устройствам.

Для обеспечения безопасности используются технологии песочницы, двухфакторная авторизация, шифрование данных и широкие возможности протоколов WebRTC и WebSocket

Важным преимуществом PRO32 Connect является поддержка версий Android (5 и 6), которые все еще используются во многих коммерческих устройствах, таких как кассы самообслуживания, терминалы оплаты, электронные очереди и др.

Решение позволяет не только просматривать изображение с экрана, но и полноценно управлять устройством.

PRO32 Connect доступен в трех редакциях: Standard, Advanced и Enterprise, с возможностью выбора модели развертывания (SaaS или Self-hosted). Гибкая система лицензирования позволяет подобрать оптимальный вариант для компаний любого масштаба.

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