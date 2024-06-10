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Резидент «Сколково» разработал ИИ-платформу для экспресс-проектирования объектов недвижимости

При грантовой поддержке «Сколково» проектно-строительная компания «ПСК Стройсила» внедрила цифровую платформу персонализированного дизайна интерьера. Система на базе ИИ-алгоритмов и компьютерного зрения позволяет проводить виртуальные туры по объектам жилой и коммерческой недвижимости. Бюджет проекта составил более 100 млн руб., из которых сумма гранта по федеральному проекту «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика России» превысил 50 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Разработка компании «Иммерсия СК», резидента «Сколково» (Группа «ВЭБ.РФ») – онлайн-платформа VIM – позволяет решать ряд задач в сфере недвижимости: ограниченный доступ к показу всех объектов, высокую стоимость услуг дизайнеров, а также временные и финансовые затраты на подбор мебели и расчет ее стоимости. Решение предусматривает возможность интеграции через систему виджетов на сайты и в мобильные приложения застройщиков, агентств недвижимости и других компаний-партнеров.

«В этом году искусственный интеллект буквально ворвался в строительную отрасль. На всех дискуссионных площадках девелоперские и строительные компании обсуждают возможности и первые результаты внедрений. Особое внимание игроки рынка уделяют значимости мерам господдержки, позволяющим снижать цены на высокорискованные ИИ-проекты, не опасаясь потери маржинальности. Мы в “Сколково” в этом году в программе Build UP также уделили особое внимание ИИ: более десяти направлений поиска проектов связаны с отраслевым применением нейросетей. И мы рады, что один из победителей первого набора Build UP, а теперь и разработчик в рамках федпроекта, “Иммерсия СК”, развивает технологии на основе ИИ, которые позволят более качественно и быстро решать отраслевые задачи. В частности, все покупатели недвижимости теперь смогут увидеть свои будущие квартиры с видом из окон, в различных вариантах интерьера еще на этапе стройки», – сказал директор направления наукоемких технологий и экономики инноваций для городской среды Фонда «Сколково» Юрий Хаханов.

Технология также позволяет по запросам пользователя быстро генерировать цифровые паспорта жилых и коммерческих помещений с 2D-развертками и 3D-турами, инженерными планами, ведомостями материалов и автоматической расстановкой мебели. Пользователи могут как создавать индивидуальный дизайн, так и адаптировать выбранные типовые шаблоны под свои нужды с возможностью изменения мебели, отделки и габаритов помещения.

В основе VIM – редактор интерьеров с автоматическим генератором планировочных решений на базе нейронных сетей, который состоит из трех ключевых модулей, обученных на массивах больших данных в виде множества реальных планировок квартир: модуль распознавания планировок. Он работает по принципу компьютерного зрения. Принимает изображение с планировкой и выдает разметку областей помещения с их координатами; модуль автоматической расстановки мебели – использует генеративные нейросети для анализа и размещения элементов интерьера в соответствии с назначением помещения и их координатами на планировке; модуль трассировки электрических сетей – с помощью алгоритмов подготавливает развертку стен и потолка в двухмерном пространстве, затем оптимизирует размещение электроприборов и розеток с учетом назначения помещения, количества объектов, их координат и длины проводов.

«Наше решение на базе технологий искусственного интеллекта и 3D-визуализации позволяет продемонстрировать планировку, дизайн помещений, внутреннюю обстановку и материалы отделки. Это дает уникальную возможность покупателям и арендаторам формировать максимально полное и детализированное представление об объекте недвижимости еще до ввода его в эксплуатацию», – сказала основатель и исполнительный директор «Иммерсия СК» Елена Хлапина.

Федеральный проект «Искусственный интеллект» Минэкономразвития России разработан с целью реализации стратегии развития ИИ до 2030 г. Фонд «Сколково» выступает оператором федпроекта. Предприятия, внедряющие технологии ИИ для цифровой трансформации бизнеса, могут претендовать на гранты размером от 20 до 100 млн рублей. Проекты должны быть пилотными и предусматривать применение ИИ в производстве, операционной деятельности или в работе предоставляемых сервисов.

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