Решение Handy Backup Server Network теперь совместимо с операционной системой «Ред ОС»

Программа для резервного копирования Handy Backup Server Network, разработанная компанией «Новософт», получила официальный сертификат совместимости с операционной системой «Ред ОС», созданной компанией «Ред Софт». Об этом CNews сообщили представители «Новософт».

Разработчик выпустил новый агент для серверной версии Handy Backup, который поддерживает операционную систему «Ред ОС». Данное решение особенно актуально для корпоративных пользователей, использующих серверные версии операционных систем для управления и защиты своих данных.

«Технологическое партнерство с «Ред Софт» является для нас важным шагом, учитывая возросшую популярность Linux в России. Наше программное обеспечение теперь доступно для еще большего числа пользователей, обеспечивая безопасность и надежность резервного копирования данных», – сказал руководитель разработки и развития Handy Backup Дмитрий Самборский.

Решение для резервного копирования «Ред Софт» позволяет бэкапить файлы и базы данных PostgreSQL, размещенные на рабочих станциях «Ред ОС».

Handy Backup предоставляет пользователям удобное и эффективное резервное копирование данных на Linux, включая инкрементальное и дифференциальное копирование для экономии места и ускорения процесса, поддержку облачных хранилищ и создание точных копий файловых систем и баз данных, а также конфиденциальность и архивацию данных благодаря шифрованию и сжатию копий.