«Первый Бит» доработал логистические процессы производителя пищевой упаковки в «1С:Комплексной автоматизации»

ИТ-интегратор «Первый Бит» завершил консалтинговый проект по доработке решения «1С:Комплексная автоматизация» для производителя пищевой пластиковой упаковки «Пище-Поли-Пласт». Благодаря доработкам «Пище-Поли-Пласт» планирует повысить эффективность своих логистических процессов.

Ранее для ведения учета и управления предприятием компания использовала систему «1С:Комплексная автоматизация 8», поддерживаемую внешним партнером по ИТ-аутсорсингу. Однако руководство компании отметило, что системе не хватает функционала в части логистических процессов. Отчет об остатках на складах содержал информацию только о количестве имеющегося товара, а клиент хотел видеть эти данные в том числе в разрезе определенных типов тары.

«К сожалению, наш действующий подрядчик не смог выполнить данную задачу – не хватило отраслевой экспертизы в области логистических бизнес-процессов. В поисках нового партнера я вспомнил, как зимой на одной из конференций познакомился с Digital SCM-экспертом Антоном Мартьяновым, возглавляющим департамент в проектном офисе компании «Первый Бит», который специализируется как раз на нужной нам отраслевой экспертизе – к ним и обратились», – отметил исполнительный директор «Пище-Поли-Пласта» Роман Рамадан.

Руководителем проекта по доработки решения выступил Антон Мартьянов, директор департамента в проектном офисе Павелецкая ИТ-интегратора «Первый Бит».

«Договорились об онлайн-встрече, выслушали задачу, сформировали лист требований, оформили в виде технического задания, утвердили перечень работ, подписали договор и приступили к работе. Консалтинговый проект удалось завершить полностью в дистанционном режиме, по методу ИТ-аутсорсинга», – сказал Антон Мартьянов.

Для реализации искомого функционала команда «Первого Бита» создала в системе «1С» клиента справочник «Типы тары» и регистр сведений «Формулы расчета остатков номенклатуры», содержащий измерения «Номенклатура» и «Тип тары», а также ресурс «Количество единиц в упаковке». В типовой отчет «Остатки и доступности товара» добавили реквизит для пересчета остатков в определенной таре. Если поле не заполнено, то остатки будут рассчитываться в стандартных единицах измерения номенклатуры.

«Уникальность проекта заключается в глубоком понимании экспертном компании «Первый Бит» логистических бизнес-процессов, умении услышать и понять клиента, а также грамотно разработанном техническом задании на доработки «1С». Работа была исполнена быстро, четко и в максимально короткие сроки. Компания «Первый Бит» зарекомендовала себя как надежный партнер, имеющий в своем составе высококвалифицированных специалистов, выполняющих свои обязанности своевременно и с высоким качеством», – сказал Роман Рамадан.