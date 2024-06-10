Новый продукт Smartec: термокожух с ИК-прожектором и встроенным блоком питания для видеокамеры

Линейку продуктов Smartec для систем видеонаблюдения пополнили термокожухи STH-6230D-PSU2 rev.3, которые обеспечивают стабильную работу видеокамеры при внешних температурах от -55 до +50 °С. Новый уличный термокожух имеет литой алюминиевый корпус, соответствующий классу IP66, встроенный блок питания камеры, интегрированный солнцезащитный козырек и штатный кронштейн для настенного монтажа. Для решения задач видеоконтроля при слабой и нулевой освещенности STH-6230D-PSU2 rev.3 снабжен ИК-прожектором с дальностью подсветки до 100 метров. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы».

Нижняя граница рабочей температуры в -55 °С достигается за счет того, что изнутри термокожух STH-6230D-PSU2 rev.3 оклеен теплоизолирующим материалом, который вкупе с двумя обогревателями обеспечивает стабильную работу камеры в уличных условиях. Обогреватели включаются и выключаются автоматически при внешних температурах ниже/выше -15/+25 °С соответственно. Стоит отметить, что один из обогревателей предназначен для того, чтобы уличный термокожух не допускал появление конденсата на стенках и стекле, а второй – для поддержания рабочей внутренней среды в условиях низких температур.

Наличие встроенного ИК-прожектора с дальностью подсветки до 100 метров позволяет реализовать с использованием термокожуха круглосуточный видеомониторинг уличных объектов, не оборудованных системами искусственного освещения. Синхронизация работы ИК-прожектора с переключением камеры между режимами «день/ночь» выполняется через герметичный выход термокожуха. Комплектация модели STH-6230D-PSU2 rev.3 также включает трехамперный блок питания с выходным напряжением 12 В постоянного тока, благодаря которому уличный термокожух подходит для электроснабжения камер с поддержкой внешнего питания.

Конструктивным преимуществом STH-6230D-PSU2 rev.3 является боковое открытие верхней части корпуса, что обеспечивает удобный доступ к внутреннему пространству. При этом уличный термокожух имеет полезный объем 110х90х210 мм (по ширине, высоте и длине), которого достаточно для установки большинства моделей камер видеонаблюдения стандартного форм-фактора. Эргономичная конструкция корпуса STH-6230D-PSU2 rev.3 упрощает не только установку камеры, но и ее дальнейшее обслуживание. Кроме того, термокожух снабжен штатным кронштейном и имеет интегрированный солнцезащитный козырек.

Новый уличный термокожух STH-6230D-PSU2 rev.3 марки Smartec уже доступен для заказа в компании «АРМО-Системы».