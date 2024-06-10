CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника Ритейл Дистрибуция Розница
|

Наушники Realme Buds T110 поступили в продажу в России

Компания Realme объявляет о старте продаж TWS-наушников realme Buds T110 в России. Новинка отличается длительным временем автономной работы — до 38 часов, а также качественным звуком с глубокими басами, эффективным шумоподавлением и стильным внешним видом. Об этом CNews сообщили представители Realme.

Ключевая особенность новых наушников Realme — возможность долго работать без подзарядки. За это отвечают аккумуляторы с высокой емкостью 40 мАч в каждом наушнике и 440 мАч в зарядном кейсе, а также новейшая версия Bluetooth 5.4 со сниженным энергопотреблением. На одном заряде наушники могут проработать 7,5 часов, а всего 10 минут подзарядки достаточно для использования в течение 150 минут. При прослушивании аудио несколько часов в день, одного заряда хватит на целую неделю.

Чувствительный 10-миллиметровый драйвер в Realme Buds T110 изготовлен из износостойких материалов и позволяет получать более насыщенный и упругий бас. Поддержка технологии Dolby Atmos обеспечивает высококачественный объемный звук, создавая ощущение погружения в прослушиваемую композицию. Это первые в своей ценовой категории наушники, получившие материалы и технологии, которые обычно используются только во флагманских моделях. Кроме того, наушники получили и защиту от влаги по стандарту IPX4 — им не страшны брызги воды и пот.

naushniki_realme_buds_t110_postupili_v_prodazhu_v_rossii700.jpg
Наушники Realme Buds T110 поступили в продажу в России

Realme Buds T110 делают общение по телефону комфортнее даже в шумных условиях благодаря микрофону с технологией подавления внешнего шума ENC: она значительно сокращает посторонние звуки и делает голос отчетливо слышимым собеседнику. Новинка также получила игровой режим, который будет незаменим для геймеров: при его использовании задержка звука составляет всего 88 мс против 400 мс в обычном режиме, таким образом звук и видео остаются синхронными даже в самых динамичных играх.

Легкий и компактный кейс Realme Buds T110 удобно и просто использовать: например, автоматический алгоритм обнаружения Bluetooth позволяет наушникам подключаться к смартфону при открытии крышки кейса. Внешний вид наушников отличается современным двухцветным дизайном, сочетающим два цвета — один для обложки, а другой — для внутренней части кейса.

Realme Buds T110 в белом, черном, синем и зеленом цветах уже доступны в магазинах официальных партнеров Realme по цене от 2,49 тыс. руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

В России по требованию Apple аннулирован патент, выданный россиянину

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Российский производитель лазеров перенаправляет поставки из Китая в Индию. Там перспективнее

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2024» состоится 26 июня

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 Premier 5G — фотовызов 2024

Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж

Обзор HUAWEI WiFi AX2 Новый: умный роутер с Wi-Fi 6

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024