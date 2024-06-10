Maintex и Databriz ведут проект внедрения новых модулей искусственного интеллекта для управления капремонтами на Надеждинском МЗ («Норникель ЗФ»)

В плавильном цехе Надеждинского металлургического завода завершился один из важнейших этапов масштабного ремонта второй технологической линии – демонтаж ПВП-2. Подрядчик приступил к монтажу нового главного плавильного агрегата. Его полная замена и техническое перевооружение периферийного оборудования позволит повысить надежность технологического процесса завода. Об этом CNews сообщили представители Maintex.

ПВП-2 перерабатывает никельсодержащее сырье, из которого получают файнштейн – готовую продукцию Заполярного филиала. Печь состоит из трех основных узлов: в реакционной шахте проходит расплавление шихты, в сеттлере, более известном как отстойник, разделяются штейн и шлак, а через аптейк удаляются отходящие газы.

На выполнение всего ремонта с учетом периферии отведено 60 суток. Чтобы уложиться в график, параллельно с демонтажными работами на самой высшей отметке уже монтируют реакционную шахту. В сердце технологической линии началась расстановка балок основания печи, после чего приступят к монтажу самой подины. Следующий этап – сборка стеновых водоохлаждающих элементов, так называемых кессонов печи.

«Комплектующие для новой печи общим весом порядка 3,5 тысячи тонн доставили в Норильск в разобранном виде. Укрупнительная сборка, которая была возможна, уже произведена. То есть в процессе монтажа мы будем подавать более укрупненные элементы печи и между собой их соединять. Это ускорит процесс сборки», – сказал директор НМЗ Виталий Муравьев.

Ход выполнения работ ежедневно обсуждают на штабах. На них присутствуют представители подрядных организаций, задействованных на техническом перевооружении всей технологической линии, руководство плавильного цеха, Надеждинского завода и Заполярного филиала.

«Изначально, когда мы планировали такой масштабный ремонт, где участвуют более двух тысяч человек трудовых ресурсов, несколько десятков подрядчиков, необходимо было детально сформировать график с выделением не только этапов, но и критичного пути. В график внести физику и, безусловно, сроки без какой-то современной системы невозможно было в обычных таблицах. Соответственно, мы привлекли подрядчика с разработкой системы, у него было готовое решение: система называется Databriz, она отвечает всем нашим потребностям при проведении ремонта. Система аккумулирует все данные от исполнителей работ», – сказал заместитель директора ЗФ «Норникеля» по управлению промышленными активами Максим Котельников.

Databriz в режиме онлайн собирает данные от исполнителей работ через мобильные приложения. Информация проходит проверку ответственных руководителей перед ее вводом в центр управления ремонтов. После чего у себя в приложении кликают «отчет принят», и он отправляется в систему. Соответственно, если работа выполнена раньше, можно перераспределять ресурсы на другие работы.

«Система Databriz помимо общих графиков и дашбордов еще имеет виртуального помощника, который на основании полученных данных два раза в сутки формирует отчеты с выделением основных физических объемов работ, выполнено – не выполнено, в графике – не в графике, а также делает подсказку, на что нужно обратить внимание сейчас и где мы отстаем, чтобы ускориться. Система Databriz позволяет всем участникам процесса чувствовать на кончиках пальцев каждый этап выполнения работ, и мы уверены, что с задачей, поставленной в сокращении сроков данного проекта, мы справимся», – сказал Максим Котельников.

«Лицом» проекта стала виртуальная помощница Оксана, которая утром и вечером помогает получить объективную картину ремонта. Оксана в умах ремонтного персонала обрела черты настоящей личности, которая не может врать, говорит только правду и с ней не поспоришь.