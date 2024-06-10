Компания Enterchain примет участие в проекте по внедрению системы прогнозирования для ООО «Пивоваренная компания «Балтика»

Компания Enterchain стала участником проекта по внедрению системы прогнозирования спроса и планирования продаж в ООО «Пивоваренная компания «Балтика». Проект планируется начать в июле 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Enterchain.

В конце 2023 г. компания «Балтика» провела анализ рынка, чтобы найти решения, способные потребности компании в функциональности статистического прогнозирования спроса и комплексного планирования продаж. Такая инициатива возникла в связи с реализацией очередного этапа развития систем планирования в компании «Балтика».

Эксперты провели тщательный анализ рынка, по итогам которого отобрали восемь претендентов и провели их первичный скоринг. Результаты позволили сформировать короткий список финалистов, которым предложили провести пилотный проект для окончательного выбора наиболее подходящего решения.

Компания Enterchain приняла участие в пилотном проекте, представив решение Planiqum – это гибкая и надежная платформа для интегрированного планирования продаж и цепочек поставок с хорошим треком проектов в компаниях по производству и продаже товаров массового потребления (FMCG, DIY и т.п.).

В рамках пилотного проекта участники-исполнители сформировали в своих системах прогноз на обезличенных исторических данных, которые предоставила компания «Балтика», настроили рабочие места для специалистов компании, провели обучение и обеспечили поддержку тестовой эксплуатации системы в рамках процесса коллективного планирования спроса, включая нагрузочное тестирование системы.

По результатам проделанной работы эксперты компании «Балтика» провели ранжирование претендентов по многокритериальной системе оценки и выбрали победителя – платформу Planiqum и компанию Enterchain в качестве подрядчика по реализации.

«Я хотел бы выразить благодарность коллегам из компании «Балтика» за предоставленную возможность участия в этом пилоте. Отбор решений был очень тщательным и объективным. Я рад, что наша команда и предложенное нами решение оказались наиболее подходящими для задач Пивоваренной компании «Балтика», готовы теперь со всей ответственностью обеспечить реализацию целевого процесса планирования спроса, а в дальнейшем также эффективно поддержать и остальные области интегрированного планирования, — сказал результаты пилотного проекта исполнительный директор компании Enterchain Антон Шматалюк. – Отдельно хочется отметить профессиональный уровень и партнерский стиль взаимодействия со стороны команды Балтики, а также поблагодарить за этот результат как моих коллег из «Энтерчейн», так и специалистов «Юник Софт» – разработчика платформы Planiqum».

«Мы долго выбирали подходящее нам решение. У нас большой массив данных — 110 млн прогнозных рядов, большой горизонтом планирования и высокие требования к качеству прогнозов. Большинство решений на рынке по-прежнему сложно настраиваются под клиента, требуют значительные доработки. Проведенный пилот доказал способность Planiqum быстро адаптироваться под потребность и выдавать очень приличный результат по точности несмотря на то, что срок настройки прогнозных моделей был дан очень короткий. Мы очень ждем внедрения не только для работы с прогнозами, но и для лаконичной визуализацию данных внутри самого ПО. Но кроме инструмента, коллеги из Enterchain показали свою вовлеченность, профессионализм и гибкость ко всем запросам, которые возникали на этапе пилотного проекта. Уверена, что выбор был сделан верно», — сказала Ирина Комиссарова, начальник отдела планирования спроса ООО «Пивоваренная компания «Балтика».

Официальное наименование системы – Uniquesoft Planning Platform, свидетельство о регистрации прав на ПО №2024617048 от 27.03.2024, запись в реестре российского ПО №14651.