CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе
|

Компании «Нацпроектстроя» цифровизировали управление движением на разъезде Лебзино

Дивизион ЖАТ ГК 1520 (входит в «Нацпроектстрой») ввел цифровое управление движением поездов на разъезде Лебзино Московской железной дороги. Об этом CNews сообщили представители Нацпроектстроя.

Объект оснастили микропроцессорной централизацией МПЦ-ЭЛ разработки и производства «Дивизиона ЖАТ».

Система позволяет дистанционно управлять стрелками и светофорами, ведет самодиагностику, блокирует внешние кибератаки, минимизирует эксплуатационные издержки на протяжении всего срока службы оборудования. Автоматика надежно работает в широком диапазоне температур, защищена от импульсных перенапряжений.

Цифровизация — часть проекта развития линии Дмитров – Сонково – Мга, ведущей к портам Северо-Запада России. Ранее на линии ввели цифровое управление на разъездах Орудьево и Власово.

Новая автоматика повысит надежность и эффективность перевозок с учетом роста грузопотока из центральных регионов страны.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

В России по требованию Apple аннулирован патент, выданный россиянину

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

Российский производитель лазеров перенаправляет поставки из Китая в Индию. Там перспективнее

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2024» состоится 26 июня

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 Premier 5G — фотовызов 2024

Аккумуляторные дрели и отвертки для работ по дому: хиты продаж

Обзор HUAWEI WiFi AX2 Новый: умный роутер с Wi-Fi 6

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024