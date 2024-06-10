ICL Services и «ГрафТех» переведут бизнес на российский аналог MS Visio

Продуктово-сервисная компания ICL Services и разработчик программного обеспечения «ГрафТех» заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества компании прорабатывают стратегию импортозамещения векторного редактора Microsoft Visio с помощью цифрового решения вендора «Автограф».

«Автограф» – программный продукт «ГрафТех». Решение представляет собой редактор для создания технических и бизнес-схем и используется для визуализации данных, описания бизнес-процессов, создания технических планов и документации. Программа поддерживает работу на любых ОС и находится в реестре российского ПО.

«Современные вызовы и задачи ИТ-рынка требуют оперативных решений, и таким определенно станет наша совместная работа с «ГрафТех», – сказал Денис Субботкин, руководитель отдела пользовательских устройств и инфраструктуры ICL Services. – Благодаря безопасности и легкому внедрению «Автограф» мы уверены, что продукт станет достойной альтернативой MS Visio и другим привычным пользователю редакторам. А понятный интерфейс, кроссплатформенность на различных ОС и прозрачность внедрения – именно те преимущества, которые ищут наши заказчики при миграции на российские продукты».

«Сотрудничество «ГрафТех» и ICL Services – важный шаг в обеспечении отечественных организаций качественным программным решением в условиях отключения MS Visio. Надежность и высокий уровень экспертности нашего партнера – гарант того, что клиенты ICL Services сохранят бесперебойность рабочих процессов и получат положительный эффект от внедрения «Автограф». Мы уверены, что благодаря нашей совместной работе наше решение станет неотъемлемым инструментом в рабочих процессах российских компаний», – сказала Елена Хомасуридзе, коммерческий директор «ГрафТех».