«Диасофт» оптимизировал процесс управления жизненным циклом данных с использованием продуктов экосистемы Hadoop

По мере развития технологий организации накапливают огромные объемы данных. Данные – ценнейший актив компаний: они являются основой для отчетности, анализа деятельности организаций и ситуации на рынке, формирования прогнозов, принятия управленческих решений и многих других процессов. Необходимость организованного и безопасного хранения данных определяется как бизнес-потребностями компаний, так и, в ряде случаев, требованиями законодательства.

Чтобы упорядочить большие объемы данных, нужно организовать управление их жизненным циклом. Актуальные данные должны быть доступны, устаревшие – архивироваться, но при необходимости их использования быстро восстанавливаться из архивов.

Для решения этих задач компания «Диасофт» разработала функционал архивации в составе продукта «Аналитический центр» платформы развития Digital Q.Reporting. Архив данных может быть реализован с использованием продуктов экосистемы Hadoop. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Новый функционал архивации автоматизирует следующие процессы: выявление и перенос данных, относящихся к архивным периодам, из основной базы данных в «холодный» слой хранения (в нем хранятся данные, к которым пользователи обращаются редко); настройка регламента хранения данных; проверка качества данных, переносимых в архив; удаление данных из основной базы и из архива в соответствии с регламентом; возвращение данных из архива в основную базу данных.

Игорь Шабанин, заместитель директора департамента «Экономика данных» компании «Диасофт»: «Организация управления жизненным циклом данных позволяет снизить нагрузку на основные СУБД, обеспечить доступность, целостность и безопасность массивов информации в архиве».

Чтобы обеспечить безопасность данных, функционал архивации позволяет настроить разграничение прав доступа по ролям для просмотра данных и операций над ними.

В рамках нового функционала реализованы возможности контроля и управления задачами архивации: согласование, остановка, перезапуск, просмотр процесса выполнения задач, настройки периодичности автозапуска, получения e-mail-оповещений по факту формирования и выполнения задач.