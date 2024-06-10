Axelot WMS внедрена на складе 3Pl-оператора «РРК Логистик»

Компания Axelot автоматизировала новый склад «РРК Логистик», который входит в холодильный кластер ОАО «Владморрыбпорт». Использование WMS обеспечило заказчику прозрачность взаиморасчетов за оказанные услуги и высокую скорость обработки заказов. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Владивостокский морской рыбный порт - один из важнейших портов России. Его контейнерный терминал входит в пятерку крупнейших в стране. Хранение, обработка и транспортировка рыбопродукции – один из основных видов деятельности организации. В том числе на решение этих задач работает холодильный кластер ОАО «Владморрыбпорт», который обеспечивает вместимость свыше 60 тыс. тонн рыбопродукции единовременно. Из них более 15 тыс. тонн обрабатываются на холодильно-складском комплексе компании «РРК Логистик».

Холодильный терминал расположен в границах контейнерного терминала ТЛЦ «Восточный» в Московской области. Для данной географической локации он занимает оптимальную логистическую позицию, обеспечен всесезонными подъездными путями для различных видов транспорта и соответствует стандартам склада класса «А» с температурным режимом до -30°C. Площадь объекта порядка 10 тыс. кв. м.

Это новый склад, и заказчик искал решение для его автоматизации. Руководство «Владморрыбпорт» обратилось в компанию Axelot, а для внедрения выбрали систему Axelot WMS.

Терминал «РРК Логистик» оказывает стандартный набор услуг 3Pl-оператора. В ходе проекта большое внимание было уделено повышению качества обработки заказов и уровню детализации счетов за оказанные услуги.

«РРК Логистик» ведет расчет стоимости ответственного хранения на стороне корпоративной информационной системы (КИС). Данные о фактически оказанных услугах регистрируются в WMS посредством произвольных и дополнительных операций, а далее выгружаются в КИС и используются для выставления счетов заказчикам.

Специалисты Axelot переработали произвольные операции на ТСД, например, включили возможность выбора документа-основания, чтобы привязывать оказанные в рамках обработки документа услуги. Сотрудник авторизуется на ТСД, выбирает нужную очередь задач и документ-основание так, как если бы он осуществлял отбор или приемку. После завершения задачи в сформированном в WMS документе «Произвольная операция» указан выбранный пользователем документ, а в структуре подчиненности выбранного документа видна выполненная пользователем операция.

Также реализован произвольный алгоритм по созданию акта сверки, который актуализирует состояние запасов в КИС не реже одного раза в сутки без участия оператора WMS.

Обмен данными между Axelot WMS и КИС настроен с использованием решения Datareon Platform. Однако, специалисты Axelot не просто выполнили типовую интеграцию, но и реализовали ряд модификаций, которые также направлены на повышение удобства работы с клиентами. Так, был создан обработчик выгрузки остатков по поклажедателям для регистрации услуг хранения на стороне КИС, он собирает максимум остатков за период в разрезе зон склада.

В ходе проекта была расширена функциональность Рабочего места «Управление воротами», которое устанавливается на компьютер поста охраны и теперь позволяет не только регистрировать прибытие/убытие транспортного средства на территорию терминала, но и выполнять верификацию водителя.

Благодаря внедрению Axelot WMS на складе «РРК Логистик» организовано адресное хранение, складские процессы оптимизированы. Выстроен прослеживаемый процесс оказания и регистрации услуг.