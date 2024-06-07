Заказы из Rostic’s будут доставлять роботы-курьеры «Яндекса»

Теперь заказы из Rostic’s, сделанные в приложении «Яндекс Еды» и «Деливери», могут привезти роботы-курьеры. Такая доставка будет бесплатной. Доставка из Rostic’s пока доступна в деловом районе «Москва-Сити», но в планах на 2024 г/ — расширение географии использования роботов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Отслеживать маршрут передвижения робота-доставщика можно в режиме реального времени в приложении «Яндекс Еды» и «Деливери». Чтобы забрать заказ, нужно просто подойти к роботу, нажать в приложении на кнопку «Открыть крышку» и достать пакет из отсека для груза.

Роботы-курьеры «Яндекса» предназначены для доставки заказов на расстояние до двух километров. Робот самостоятельно передвигается в условиях города, умеет определять и объезжать препятствия. Он использует разные типы сенсоров – лидары, камеры и радары, которые помогают видеть объекты, а также HD-карты для локализации в пространстве. Нейросети помогают роботу распознавать объекты и принимать решение куда ехать. Шесть ведущих колес помогают роботам забираться на бордюры высотой до 10 см.

Воспользоваться доставкой роботом можно в семи районах Москвы – Тверском, Пресненском, Ломоносовском, Раменках, Аэропорте, Тропарево-Никулине, Хамовниках, Фили-Давыдкове. Доставку роботом используют более 350 магазинов и ресторанов, партнеров «Яндекс Еды» и «Деливери»: например, «Вкусно — и Точка», «Азбука вкуса», «Теремок», «Шоколадница», «Бургер Кинг» и «Андерсон».