vStack совместно с инженерами Itglobal.com внедрила гиперконвергентную платформу vStack в инфраструктуру провайдера EKACOD из Екатеринбурга

vStack совместно с инженерами Itglobal.com внедрила гиперконвергентную платформу vStack в инфраструктуру провайдера EKACOD из Екатеринбурга.

EKACOD работает на рынке с 2013 г. и является оператором трех дата-центров уровня TIER III. Компания специализируется на предоставлении выделенных физических серверов для различных задач и размещении оборудования клиентов в своих центрах обработки данных. С целью дальнейшего развития компанией было принято решение внедрить платформу виртуализации, чтобы расширить комплекс предоставляемых услуг и привлечь новых клиентов. Специалисты EKACOD тщательно выработали требования к выбору решения, которое интегрируется в инфраструктуру провайдера, гарантируя высокое качество и надежность предоставляемого сервиса. Вот некоторые из них: резервирование не ниже «N+2» для сохранения полной функциональности платформы даже в случае выхода из строя нескольких улов; легкое масштабирование при росте нагрузки; современный и удобный интерфейс управления платформой; понятная модель лицензирования (Pay-as-you-Go, Pay-as-you-Grow); отработанные регламенты и компетентная поддержка 24/7.

Зарубежные платформы были исключены из-за риска возникновения ограничений в их функционировании и поддержке на российском рынке. Из продуктов российских разработчиков было лишь несколько решений, отвечающих всем критериям, в том числе vStack.

На этапе сравнения предварительно отобранных платформ, инженеры vStack совместно с командой партнера Itglobal.com провели полноценное тестирование и продемонстрировали возможности своего решения. Со стороны EKACOD немалое внимание было уделено функциональности панели vStack Cloud Panel, предназначенной для облачных провайдеров.

Инженеры компании EKACOD выбрали платформу vStack, потому что команда вендора предложила комплексное решение, состоящее из платформы виртуализации vStack HCP и панели управления vStack Cloud Panel. Гиперконвергентность платформы позволила провайдеру значительно сократить сроки внедрения услуги, а также обеспечить максимальную совместимость с существующей инфраструктурой. Процесс внедрения от подписания договора до запуска занял всего четыре месяца.

«Имея большой опыт в эксплуатации дата-центров и поддержке отказоустойчивых систем, мы сформировали собственные критерии выбора платформы для построения облачной инфраструктуры. Помимо строгих технических требований к функциональности и надежности платформы, для нас было крайне важно наличие опытной и гибкой команды, готовой к оперативной реакции на наши запросы в процессе внедрения и сопровождения. Мы внимательно изучили каждое решение на российском рынке, выделили для себя два варианта и связались с разработчиками. После нескольких видеовстреч и подробного обсуждения проекта, мы уверенно выбрали команду vStack. Высокий профессионализм, гибкость и сервисный подход решает все наши задачи», — сказал Андрей Казыев, генеральный директор EKACOD.

«Представители EKACOD описали свою задачу с точки зрения бизнеса. Мы разбили ее на технические составляющие и показали, как будем их реализовывать. Думаю, что это и предопределило выбор нашего решения. Вдобавок никто не смог предложить гиперконвергентную платформу с панелью управления», — отметил Евгений Карпов, генеральный директор vStack.

«EKACOD выдвинул востребованные у сервис-провайдеров и достаточно строгие требования по функциональности будущего решения. Я очень рад, что благодаря глубокой проработке технической и бизнес задачи, а также возможностям платформы vStack, мы смогли реализовать их в проекте», — отметил Никита Жуков, старший аккаунт-менеджер Itglobal.com.