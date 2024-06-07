«Валдай роботы» разработают складского робота для Ozon

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Ozon и ООО «Валдай Роботы» подписали соглашение о развитии пилотного проекта по разработке робота для логистической индустрии. Документ был подписан Министром промышленности и торговли Российской Федерации Антоном Алихановым, управляющим директором Ozon Сергеем Беляковым и управляющим директором ООО «Валдай робот» Егором Бакулиным. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

В рамках соглашения будет разработан прототип робота, который сможет перемещать тарные грузы по мезонину склада. Разработкой прототипа устройств займется «Валдай роботы», Ozon предоставит площадку для их пилотирования на одном из логистических объектов.

«Минпромторг России активно поддерживает развитие производства новой высокотехнологичной продукции. За счет открытого диалога между государством и бизнесом, а также применения комплекса механизмов государственной поддержки российские производители смогут своевременно обеспечивать компании автоматизированными и роботизированными решениями», – сказал Антон Алиханов.

По итогам 2023 г. Ozon увеличил оборот от продаж в 2,1 раза и доставила 965 млн заказов покупателям. Площадь логистических объектов компании в России и странах СНГ достигла 2,5 млн кв м.

«Как один из крупнейших логистических операторов, мы заинтересованы в автоматизации складских процессов, которые происходят между покупкой товара и его получением. У подобных проектов огромный потенциал и возможности для масштабирования. Мы рады, что примем участие в инициативе, которая в будущем может изменить стандарты работы на рынке», — сказал Сергей Беляков, управляющий директор Ozon

«Для нас является ключевой задачей за счет применения отечественных технологий повысить эффективность логистических центров в максимально сжатые сроки. При этом Валдай Роботы готовится к расширению линейки логистических роботов, а так же наращиванию производства промышленных решений в 2025 году», — сказал Егор Бакулин, управляющий директор ООО «Валдай Роботы»

Компания «Валдай Роботы» нацелена на производство логистической робототехники полного цикла. В 2025 г. компания планирует осуществить переход всей продукции на центральные процессоры и микроконтроллеры отечественного производства.