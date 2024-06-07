«Цифра» договорилась с Оманом о поставке российских ИТ-решений для промышленности

Группа компаний «Цифра» и Nibras Digital, входящая в состав Nibras Group, многопрофильного холдинга из Омана, договорились о развитии проектов в области информационных технологий. В частности, стороны выразили взаимную заинтересованность в реализации цифровых проектов для нефтегазовой промышленности Омана, а также в развитии технологий дистанционного зондирования Земли, включающих экологический и геотехнический мониторинг. Соглашение о сотрудничестве было подписано генеральным директором ГК «Цифра» Сергеем Емельченковым и директором по продажам нефтегазового направления Nibras Digital Арменом Галфаяном.

«Наша платформа для управления производством ZIIoT в настоящее время успешно применяется в контуре крупнейших нефтегазовых, металлургических, электроэнергетических и горнодобывающих компаний России. У нас есть проекты по внедрению ZIIoT и на международном уровне. Все они приносят ощутимую экономическую выгоду нашим заказчикам. Сотрудничество с Nibras Digital позволит предложить промышленным предприятиям Омана и другим странам Персидского залива надежный цифровой инструмент для управления промышленностью на основе анализа технологических данных с последующим переходом к использованию цифровых двойников и искусственного интеллекта. Развивая такое технологическое сотрудничество, мы тем самым поддерживаем концепцию многополярности мира в области ИТ, при которой всегда есть выбор и здоровая конкуренция», – сказал генеральный директор ГК «Цифра» Сергей Емельченков.

«Мы открыты для делового сотрудничества с российскими цифровыми компаниями и заинтересованы обогатить наш арсенал ИТ-решений самыми современными разработками, делая их доступными для передовых промышленных компаний Персидского залива. Россия всегда отличалась высоким уровнем технологической экспертизы, качественным естественно-научным образованием специалистов и дружественным отношением к партнерам», – отметил директор по продажам нефтегазового направления Nibras Digital Армен Галфаян.

В соответствии с соглашением стороны намерены развивать сотрудничество в области продвижения цифровых технологий в нефтегазовой, химической, горнодобывающей, металлургической, машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности, а также развивать технологии дистанционного зондирования Земли, включающие экологический и геотехнический мониторинг.

В 2023 г. 25% выручки «Цифры» составили контракты со странами СНГ. Выручка от экспортных проектов выросла на 135% по сравнению с 2022 г.

«За последние 2 года мы частично поменяли рынки сбыта, но не утратили интереса к международному бизнесу», — сказал Сергей Емельченков.

Среди ключевых зарубежных заказчиков «Цифры» — Узбекистан, Белоруссия, Казахстан и Армения.