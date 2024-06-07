CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в банках
|

Сбербанк предоставил доступ к оперативной экономической статистике на платформе «Навигатор BI»

Сбербанк продолжает развивать платформу бизнес-аналитики и визуализации данных «Навигатор BI». Теперь пользователи могут легко получить доступ к социально-экономической статистике регионов и городов «СберИндекса» прямо из платформы. Об этом заявил старший вице-президент, руководитель Блока «Финансы» Сбербанка Тарас Скворцов.

В виде интерактивных панелей на платформе «Навигатор BI» стали доступны данные «СберИндекс.Про» по потребительской и предпринимательской активности, детальным потребительским расходам и доходам населения, по ценам на недвижимость и другие экономические показатели. Пользователи могут выгрузить информацию для дальнейшей обработки. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

«Навигатор BI» позволяет на основе имеющихся данных быстро создавать наглядные дэшборды и онлайн-отчетность, формировать бизнес-аналитику в режиме реального времени, осуществлять мониторинг эффективность производства, продаж, клиентского сервиса и др.

Тарас Скворцов, старший вице-президент, руководитель Блока «Финансы» Сбербанка: «Информация, подготовленная с помощью алгоритмов аналитики больших данных и объективно представляющая социально-экономическую ситуацию в стране, регионе и городе, создает надежную базу для принятия управленческих решений. Поэтому мы дополнили функционал омниканальной платформы «Навигатор BI» доступом к оперативным, точным и детальным данным «СберИндекс.Про». Наиболее полезен этот управленческий инструмент будет руководителям региональных органов власти, собственникам, руководителям крупного и среднего бизнеса, а также маркетинговым службам».

Платформа «Навигатор BI» доступна с планшета, смартфона, ноутбука и других устройств. «Навигатор» поддерживает более 70 готовых форматов представления данных, позволяет получить любой уровень детализации, проводить факторный анализ и видеть наглядное представление связей и причин.

«СберИндекс.Про» представляет собой расширенную и детализированную версию открытых данных «СберИндекса», используемых бизнес-сообществом, исследователями и государственными ведомствами.

Подписка на «СберИндекс.Про» доступна для приобретения всем клиентам «Навигатора». Для региональных властей действует спецпредложение – бесплатная подписка на полнофункциональный «СберИндекс.Про» по домашнему региону при покупке годовой подписки на «Навигатор» в типовой конфигурации.

«Навигатор» включен в Реестр российского программного обеспечения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

В нацпроект по беспилотникам добавят «цифровое бесшовное небо»

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

В России запущено производство сверхминиатюрных светодиодных ламп

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Компания экс-министра связи России строит завод по производству электроники

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI WiFi AX2 Новый: умный роутер с Wi-Fi 6

Следим за питомцами: как выбрать GPS трекеры для собак и других домашних животных

Обзор линейки компьютеров «Инферит Техника»: от мини-ПК до десктопа

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024