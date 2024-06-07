Региональный оператор «Сколково» начнет работу в Республике Башкортостан

Фонд «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), Правительство Республики Башкортостан и компания «Эталонные Концессии» заключили трехстороннее соглашение. В рамках сотрудничества планируется наделение статусом регионального оператора ООО «Кампус». Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Основная цель сотрудничества — создание уникальной экосистемы, которая объединит студентов, ученых, предпринимателей и индустриальных партнеров для развития научной, образовательной и инновационной деятельности. Это позволит создать условия для активного обмена знаниями и опытом, а также стимулировать генерацию новых идей и проектов.

«Сегодня Башкортостан – это один из крупнейших научно-технических кластеров. В регионе действует Евразийский Научно-образовательный центр мирового уровня, где разрабатываются инновационные решения, которые направлены на развитие экономики республики. Мы готовим молодые кадры для всех областей экономики, промышленности и социальной сферы. Подписанное соглашение позволит нам расширить взаимодействие и делиться лучшими практиками», — отметил первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Рустам Муратов.

В рамках сотрудничества планируется привлечение студентов, промышленных партнеров, предпринимателей и представителей власти к работе в экосистеме кампуса. Особое внимание будет уделено внедрению передовых практик и стандартов университетских экосистем.

«Этот шаг открывает новые перспективы для сотрудничества и способствует ускорению процесса модернизации региона в экономической и социальной сферах посредством использования инновационных технологий, продуктов и услуг, разработанных в рамках проекта “Сколково”. Партнерство позволит вовлечь малые технологические компании региона в экосистему “Сколково” и предоставить им больше возможностей для развития за счет наших сервисов», - отметил заместитель председателя правления по региональному и международному развитию, главный управляющий директор Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин.

«Получение Уфимским межвузовским кампусом статуса регионального оператора Фонда “Сколково” будет дополнительно способствовать проведению научных исследований, акселерации и выходу на рынки технологических стартапов, формирующих сообщество талантливой молодежи», - отметил генеральный директор «Эталонные Концессии» - управляющей организации ООО «Кампус» Алан Бугулов.