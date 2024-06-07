Оператор «Газпром ИД» и футбольный клуб «Зенит» запустят совместную разработку суперприложения

В новом приложении будет создана мобильная экосистема, которая объединит спортивные клубы под брендом «Зенит». При создании нового приложения будет использоваться технология SuperApp с коммуникационными, развлекательными и коммерческими функциями – единая платформа закроет все потребности болельщиков «Зенита». Об этом CNews сообщили представители «Газпром ИД».

«Зенит» ожидает, что за год работы соцсеть соберет не менее 3 млн пользователей.

Персонализация станет ключевой особенностью нового приложения. Во время регистрации пользователь будет выбирать свои интересы, на основе которых будет формироваться его лента из командных новостей и постов других пользователей. Кроме того, в приложении можно будет обмениваться личными сообщениями, ставить реакции, вести календарь спортивных событий и следить за матчами любимой команды.

Раздел «Матч-центр» станет основным в дни проведения игр не только для болельщиков на стадионе, но и для тех, кто смотрит матч из дома. «Матч-центр» может стать также инструментом для интеграции блогеров, которые смогут запускать текстовые трансляции матча.

Разработка базовых функций начнется уже этим летом, а весной 2025 г. приложение будет доступно всем болельщикам сине-бело-голубых.

«Это не попытка заменить Telegram или сообщества «ВКонтакте». Мы создадим новый продукт, который будет отличаться от таких сообществ. В приложении будут разделы профессионального спорта, в который войдут все наши профессиональные команды. Будет раздел молодежного юношеского спорта, большой раздел любительского спорта и социально-культурный раздел, в котором будет публиковаться информация о выставках, музеях, концертных залах, а также ресторанах и кафе. Мы уже договорились с ведущими рестораторами Петербурга, что они тоже войдут в это сообщество”, — сказал президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев.

«Зенит – это уже давно нечто большее, чем просто футбольный клуб. Команды «Зенит» поддерживают по всей России, а с помощью нашего приложения это можно будет делать гораздо проще. Мы создадим цифровое пространство для общения болельщиков сине-бело-голубых и дадим возможность каждому присоединиться к этому удивительному миру. Мы рады сотрудничеству с ФК «Зенит», которому в следующем году исполняется 100 лет. Именно к этой дате мы приурочим запуск приложения», – сказал генеральный директор ООО «Оператор Газпром ИД» Андрей Ветошкин.