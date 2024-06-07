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МТС ускорила мобильный интернет в отдаленных селах Тувы

ПАО «МТС» сообщает о завершении работ на сети 4G в селах Хадын Пий-Хемского района и Чыргакы – Дзун-Хемчикского. В результате модернизации скорость мобильного интернета в сельских населенных пунктах увеличилась на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Чыргакы проживает около 1000 человек, в Хадыне – порядка 500. МТС – единственный оператор связи в этих отдаленных селах. Специалисты компании запустили здесь стационарные базовые станции 4G в 2022 г. Сельчане получили возможность стабильно пользоваться цифровыми сервисами: «Госуслугами», мобильным банкингом, а также удаленно учиться, отслеживать почтовые отправления, оплачивать покупки и счета.

«Жители Чыргкаы и Хадына быстро привыкли к преимуществам быстрого мобильного интернета и стали им активно пользоваться. За последние время мы зафиксировали в этих селах значительный рост трафика. Чтобы сельчанам было также комфортно онлайн, МТС модернизировала в населенных пунктах сеть 4G, расширив ее пропускную способность», – сказал директор МТС в Республике Тыва Экер Хертек.

За последний год МТС первой из операторов обеспечила мобильной связью четвертого поколения села Ак-Даш и Кызыл-Тайга (Сут-Хольский район), село Усть-Хадын и популярные места летнего массового отдыха – озера Дус-Холь и Хадын (Тандинский район).

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