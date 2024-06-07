«КОРУС Консалтинг» помог «Галамарту» ускорить комплектацию товаров для розничной сети и маркетплейсов до 400 заказов в час

Группа «КОРУС Консалтинг» запустила конвейерное оборудование на распределительном центре «Галамарта» в поселке Белый Раст Московской области. Склад обслуживает розничные точки сети и клиентов в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. На конвейере длиной 460 метров будут комплектовать мелкоштучные товары для продажи в рознице и на интернет-площадках, а также для мелких оптовиков. Запуск линии позволит освободить часть персонала и комплектовать до 400 заказов в час.

«Галамарт» — федеральный ритейлер, который предлагает товары для дома, автотовары, бытовую химию и многое другое. Сеть насчитывает более 500 торговых точек по всей России. Компания поддерживает партнерскую франшизу и кобрендинговые партнерские сети, а продукция бренда, помимо собственных и партнерских торговых площадок, представлена на маркетплейсах.

Заказы, состоящие из мелкоштучного товара, «Галамарт» реализует с помощью трех каналов: торговые точки сети (в рамках пополнения товарных запасов), мелкие оптовики и маркетплейсы. Сейчас каждый заказ собирает один сотрудник. На это может уходить до получаса: на РЦ «Белый раст», площадь которого составляет более 72 тысяч кв. метров, хранится более 7000 товарных позиций. Чтобы ускорить комплектацию заказов, ритейлер решил запустить конвейерное оборудование на мезонине. Это позволяет изменить принцип сборки заказов, увеличить количество отгружаемого товара и освободить часть персонала.

Чтобы встроить конвейерную сборку во все технологические цепочки на складе, компания «Галамарт» обратилась в «КОРУС Консалтинг», с которым с 2021 года реализовала четыре разноплановых проекта. В 2021 году специалисты ИТ-компании внедрили WMS Manhattan SCALE на складе в Томилино Московской области и помогли запустить первый даркстор сети на базе WMS Manhattan в Зеленограде. В 2023 году команда «КОРУС Консалтинг» автоматизировала операционный контур «Галамарта» и управленческий учет на базе «1С:ERP Управление предприятием». Система позволила объединить процессы основных подразделений в России и Китае в рамках единой платформы. Кроме того, когда ритейлер модернизировал ИТ-инфраструктуру в связи с цифровыми преобразованиями в бизнесе, «КОРУС Консалтинг» организовал комплексные поставки оборудования систем хранения данных, серверного и сетевого оборудования, а также ПО в условиях санкций и изменившихся логистических цепочек.

Ритейлер планирует организовать сборку заказов на линии поэтапно. Конвейер разделен на шесть участков, на каждом из которых работает комплектовщик. Когда ящик с заказом перемещается из одной зоны в другую, сотрудник склада снимает его с конвейера и дополняет товарами, которые находятся в его секции, а затем возвращает на ленту. Такой подход позволяет сократить передвижения сотрудников по складу. Кроме того, благодаря запуску конвейера уменьшится потребность в комплектовщиках — в условиях дефицита кадров на складах и растущей заработной платы персонала это имеет особое значение. Помимо этого механизация комплектации заказов поможет сделать работу комплектовщиков безопаснее: сейчас они перемещаются по складу вместе с сотрудниками, которые выполняют другие задачи, и техникой, а при работе на линии комплектовщики будут передвигаться по мезонину более свободно.

Для того чтобы наладить обмен данными между WMS и управляющей системой конвейера WCS (Warehouse Control System), специалисты «КОРУС Консалтинг» создали решение, которое работает как “посредник” между системами и позволяет избежать модификаций в коде WMS. Благодаря этому удалось сократить сроки тестирования и была обеспечена независимость систем друг от друга — риск остановки одной из них в случае прекращения работы был минимизирован.

Параллельно «Галамарт», опираясь на рекомендации консультантов «КОРУС Консалтинг», настроил складскую систему так, чтобы она учитывала новый подход к отбору товара — изменились принципы автоматического формирования заданий на отбор и пополнение, правила поиска ячеек для пополнения и правила резервирования заказов.

Решение, разработанное «КОРУС Консалтинг», позволит ритейлеру дополнительно комплектовать до 400 заказов в час, высвободить часть персонала и сделать работу комплектовщиков менее тяжелой. Механизация сборки заказов даст «Галамарту» возможность существенно развить сегмент e-commerce и сеть мелких оптовиков.

«Благодаря запуску конвейера мы разделим потоки комплектации и увеличим пропускную способность склада в рамках выполнения заказов для маркетплейсов. Кроме того, сейчас наша компания старается снизить объем ручного труда. Мы довольны результатами работы с командой «КОРУС Консалтинг» — эксперты глубоко исследовали наши бизнес-процессы и подобрали подходящее решение. Конвейер работает стабильно и без ошибок», — отмечает Кирилл Маценко, руководитель отдела автоматизации и развития логистики торговой сети «Галамарт».

«В ходе работы над проектом у нас наладилось продуктивное взаимодействие с командой «Галамарт» и коллеги принимали активное участие в создании решения. Благодаря этому нам удалось разработать систему с большим запасом прочности — решение отличается высокой производительностью и имеет потенциал для расширения функциональности. Например, в дальнейшем на конвейере можно будет выполнять добор заказов, чья сборка началась в напольных стеллажах, упаковывать и маркировать заказ, а также менять логику проверок и контроля по ходу движения транспортных единиц. Мы уже не первый год наблюдаем за ростом «Галамарта» и рады, что в процессе работы над проектом нам удалось расширить и укрепить сотрудничество с компанией», — подчеркнул Иван Смирнов, эксперт-консультант департамента «Логистика» «КОРУС Консалтинг».